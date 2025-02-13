Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH Cuckoovina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Sau khi nhận được chỉ tiêu được giao, chia cho các điểm bán được phụ trách và hoàn thành KPI

After receiving the assigned sale target, distribute them to specified outlets and complete the KPI

2. Định hướng PGs bán hàng mục tiêu theo từng ngày, tuần/ 1 PGs cụ thể

Daily setting sale target orientation for PGs, week / 1 specific PGs

3. Theo dõi SO kịp thời đôn đốc để 100% các Store hoàn thành chỉ tiêu

Timely monitoring SO to promote 100% of stores to fulfill their targets.

4. Nhận chương trình khuyến mãi từ MNG để triển khai thúc đẩy PGs bán hàng

Receive promotions from MNG to process plan and promote sales of PGs.

5. Lập kế hoạch tuần, tháng để bám sát nội dung làm việc và mục tiêu hoàn thành công việc

Weekly, monthly make working’s schedule to follow up and the goal is to complete the work.

6. Tình trạng hàng hóa, tồn kho, mở mã, lên đơn hàng, bổ sung đơn hàng vào store còn thiếu

Checking the status of goods, inventory, create code, placing orders, adding orders to the store is missing

7. Tạo các buổi đào tạo hàng tháng cho PG Kitchen + Living

Monthly promote training sessions for PG Kitchen + Living

8. Sau mỗi Buổi đào tạo, kiểm tra kiến thức của PG và phân loại khung năng lực từng người

After each training session, test PG's knowledge and classify each person's competency framework

9. Kiểm tra nhắc lại 1 lần/ tháng với những PG mới

Re-check once a month with new PGs