Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH Cuckoovina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Cuckoovina
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cuckoovina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: The West Building, 265 Cau Giay, Hanoi

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh

1. Sau khi nhận được chỉ tiêu được giao, chia cho các điểm bán được phụ trách và hoàn thành KPI
After receiving the assigned sale target, distribute them to specified outlets and complete the KPI
2. Định hướng PGs bán hàng mục tiêu theo từng ngày, tuần/ 1 PGs cụ thể
Daily setting sale target orientation for PGs, week / 1 specific PGs
3. Theo dõi SO kịp thời đôn đốc để 100% các Store hoàn thành chỉ tiêu
Timely monitoring SO to promote 100% of stores to fulfill their targets.
4. Nhận chương trình khuyến mãi từ MNG để triển khai thúc đẩy PGs bán hàng
Receive promotions from MNG to process plan and promote sales of PGs.
5. Lập kế hoạch tuần, tháng để bám sát nội dung làm việc và mục tiêu hoàn thành công việc
Weekly, monthly make working’s schedule to follow up and the goal is to complete the work.
6. Tình trạng hàng hóa, tồn kho, mở mã, lên đơn hàng, bổ sung đơn hàng vào store còn thiếu
Checking the status of goods, inventory, create code, placing orders, adding orders to the store is missing
7. Tạo các buổi đào tạo hàng tháng cho PG Kitchen + Living
Monthly promote training sessions for PG Kitchen + Living
8. Sau mỗi Buổi đào tạo, kiểm tra kiến thức của PG và phân loại khung năng lực từng người
After each training session, test PG's knowledge and classify each person's competency framework
9. Kiểm tra nhắc lại 1 lần/ tháng với những PG mới
Re-check once a month with new PGs

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cuckoovina

Công Ty TNHH Cuckoovina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms Duyên

