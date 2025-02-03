Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng 12 - 15 triệu (Tùy năng lực ứng viên) + % KPI tháng, quý, năm

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh

Được tiếp nhận, quản lý tệp khách hàng đã có sẵn của Công ty

Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc, Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám theo khu vực được phân công.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các bác sĩ, dược sĩ, khoa dược, bệnh viện, phòng khám để bán sản phẩm của công ty.

Triển khai các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến các bệnh viện, phòng khám

Tham gia tổ chức hội thảo khoa, bệnh viện để quảng bá sản phẩm đến các bác sĩ

Phối hợp cùng các bộ phận khác (Marketing, Kế toán bán hàng, Kế toán công nợ, Giao vận) để đảm bảo công việc bán hàng thuận lợi; tối ưu được hiệu suất bán hàng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Y dược, kinh tế, kinh doanh.....

Hỗ trợ đào tạo với những ứng viên học không đúng chuyên ngành.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trình dược viên, am hiểu về dược

Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết phục khách hàng

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, nhiệt tình, năng động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM

