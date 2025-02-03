Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
- Hà Nội: Lương cứng 12
- 15 triệu (Tùy năng lực ứng viên) + % KPI tháng, quý, năm
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Được tiếp nhận, quản lý tệp khách hàng đã có sẵn của Công ty
Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc, Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám theo khu vực được phân công.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các bác sĩ, dược sĩ, khoa dược, bệnh viện, phòng khám để bán sản phẩm của công ty.
Triển khai các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến các bệnh viện, phòng khám
Tham gia tổ chức hội thảo khoa, bệnh viện để quảng bá sản phẩm đến các bác sĩ
Phối hợp cùng các bộ phận khác (Marketing, Kế toán bán hàng, Kế toán công nợ, Giao vận) để đảm bảo công việc bán hàng thuận lợi; tối ưu được hiệu suất bán hàng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hỗ trợ đào tạo với những ứng viên học không đúng chuyên ngành.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trình dược viên, am hiểu về dược
Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết phục khách hàng
Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, nhiệt tình, năng động trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
