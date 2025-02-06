Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ trí tuệ nhân tạo CES GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ trí tuệ nhân tạo CES GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty cổ phần công nghệ trí tuệ nhân tạo CES GLOBAL

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 12.000.000

- 15.000.000 VNĐ/tháng + hoa hồng (theo doanh thu). Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác theo quy định của công ty., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lãnh đạo và quản lý đội ngũ: Xây dựng, huấn luyện, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả công việc của team 7-9 nhân viên kinh doanh. Tạo động lực và môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy tinh thần đồng đội.
Lãnh đạo và quản lý đội ngũ:
Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh: Phân tích thị trường, thiết lập mục tiêu doanh thu và xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết, khả thi. Theo dõi sát sao tiến độ thực hiện và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh:
Phát triển khách hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng. Tìm kiếm và khai thác các cơ hội kinh doanh mới.
Phát triển khách hàng:
Quản lý doanh thu và chi phí: Theo dõi sát sao doanh thu, chi phí và các chỉ số KPI của team. Đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.
Quản lý doanh thu và chi phí:
Báo cáo và phân tích: Thường xuyên báo cáo kết quả kinh doanh cho Ban Giám đốc. Phân tích dữ liệu, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các cải tiến.
Báo cáo và phân tích:
Phát triển sản phẩm/dịch vụ: Cùng bộ phận sản phẩm đóng góp ý kiến và định hướng chiến lược sản phẩm/dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường.
Phát triển sản phẩm/dịch vụ:

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục hoặc công nghệ. Kinh nghiệm quản lý team 5 người trở lên là một lợi thế.
Kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện và quản lý đội ngũ xuất sắc.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Am hiểu về thị trường giáo dục/công nghệ (ưu tiên).
Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

Tại Công ty cổ phần công nghệ trí tuệ nhân tạo CES GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng: 12 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ trí tuệ nhân tạo CES GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 222 Nguyễn Văn Tuyết, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

