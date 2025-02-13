Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: môi trường làm việc đào tạo thực tế, cởi mở, có cơ hội thăng tiến., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh kênh ETC (bệnh viện, phòng khám) trong khu vực phụ trách.

• Lập kế hoạch, triển khai chiến lược kinh doanh, đảm bảo doanh số.

• Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, đào tạo và thúc đẩy hiệu suất làm việc.

• Phát triển, mở rộng hệ thống khách hàng, duy trì mối quan hệ với các đối tác y tế.

• Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và đề xuất phương án cải thiện.

• Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Dược, Kinh doanh hoặc liên quan.

• Có từ 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm ETC.

• Kỹ năng quản lý đội nhóm, đàm phán và thuyết phục tốt.

• Hiểu biết sâu về thị trường dược phẩm, kênh ETC.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

