Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
- Hà Nội: môi trường làm việc đào tạo thực tế, cởi mở, có cơ hội thăng tiến., Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh kênh ETC (bệnh viện, phòng khám) trong khu vực phụ trách.
• Lập kế hoạch, triển khai chiến lược kinh doanh, đảm bảo doanh số.
• Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, đào tạo và thúc đẩy hiệu suất làm việc.
• Phát triển, mở rộng hệ thống khách hàng, duy trì mối quan hệ với các đối tác y tế.
• Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và đề xuất phương án cải thiện.
• Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có từ 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm ETC.
• Kỹ năng quản lý đội nhóm, đàm phán và thuyết phục tốt.
• Hiểu biết sâu về thị trường dược phẩm, kênh ETC.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
