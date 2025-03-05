Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Lập kế hoạch và tổ chức:

Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết, bao gồm mục tiêu, phạm vi, tiến độ, ngân sách và nguồn lực.

Tổ chức và điều phối các hoạt động của dự án để đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

2. Quản lý và điều phối:

Điều phối các nguồn lực (nhân sự, vật tư, tài chính) để thực hiện dự án.

Quản lý rủi ro, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

3. Giao tiếp và phối hợp:

Làm việc với các bên liên quan (khách hàng, nhà cung cấp, các bộ phận nội bộ) để đảm bảo sự phối hợp và thông tin liên lạc hiệu quả.

Báo cáo tiến độ dự án cho các bên liên quan.

4. Nhiệm vụ:

Lập kế hoạch dự án:

Xác định mục tiêu, phạm vi, tiến độ, ngân sách và nguồn lực của dự án.

Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết, bao gồm các mốc thời gian, nhiệm vụ và trách nhiệm.

Quản lý tiến độ và ngân sách:

5. Theo dõi tiến độ thực hiện dự án và đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

6. Quản lý rủi ro:

Xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của dự án.

Xây dựng kế hoạch ứng phó rủi ro và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

7. Giao tiếp và báo cáo:

Tổ chức các cuộc họp dự án để cập nhật tiến độ và giải quyết các vấn đề.

Báo cáo tiến độ dự án cho các bên liên quan theo định kỳ.

Phân tích yêu cầu của khách hàng, thiết kế và lên kế hoạch cho hệ thống, chịu trách nhiệm triển khai toàn bộ dự án.

Quản lý các nguồn lực chính của dự án.

Theo dõi, quản lý những hoạt động diễn ra trong suốt dự án và đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng tiến trình đề ra ban đầu.

Đo lường và đánh giá độ hiệu quả của từng đầu việc, từng chiến dịch, từ đó đưa ra phương án phù hợp để cải tiến.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế

Nhanh nhẹn, biết cách quản lý, tổ chức công việc

Có kinh nghiệm về xử lý vấn đề chất lượng sản phẩm, dự án

Thành thạo các phần mềm tin học

Ham học hỏi và tinh thần cầu tiến, tự chủ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định khi tiếp nhận chính thức

Tham gia khóa học nâng cao kỹ năng, phát triển bản thân

Phúc lợi 16h linh hoạt/ năm

Tặng quà, thưởng các dịp lễ 2/9, 30/4-1/5, Tết dương lịch, Tết âm lịch,...; lương tháng thứ 13.

Được làm trong môi trường làm việc vui vẻ, năng động

Có xe đưa đón từ Văn phòng Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

