Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Z Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B2 - R6 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Quản lý chiến lược Marketing trên mạng xã hội:

• Phát triển và thực hiện chiến lược marketing cho các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, v.v.), tập trung vào việc xây dựng thương hiệu và tăng trưởng cộng đồng.

• Nghiên cứu đối tượng khách hàng và tạo ra các chiến lược nội dung phù hợp, nhằm thu hút và giữ chân khách hàng.

• Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trả tiền (Paid Social) trên các nền tảng mạng xã hội để thúc đẩy sự chuyển đổi và tăng trưởng doanh thu.

2. Quản lý nội dung trên mạng xã hội:

• Phối hợp với team content tạo nội dung sáng tạo, hấp dẫn và tương thích với các nền tảng mạng xã hội (hình ảnh, video, bài viết, stories, v.v.).

• Đảm bảo nội dung phù hợp với chiến lược thương hiệu và mục tiêu marketing của doanh nghiệp.

• Quản lý lịch đăng bài, đảm bảo tần suất và chất lượng nội dung đồng nhất trên tất cả các kênh mạng xã hội.

3. Xây dựng và phát triển cộng đồng:

• Xây dựng và duy trì cộng đồng trực tuyến (online community) xung quanh thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn, Reddit, v.v.), diễn đàn và các nhóm cộng đồng.

• Tạo ra các chiến lược để tăng trưởng và giữ chân các thành viên trong cộng đồng, tạo dựng mối quan hệ lâu dài.

• Phát triển các chương trình, sự kiện trực tuyến (webinars, Q&A, contests, v.v.) để gắn kết cộng đồng và khuyến khích sự tham gia.

4. Tương tác và hỗ trợ cộng đồng:

• Quản lý các tương tác trong cộng đồng, bao gồm phản hồi các câu hỏi, giải quyết các thắc mắc và phản hồi tích cực hoặc tiêu cực của thành viên cộng đồng.

• Đảm bảo các thành viên trong cộng đồng có trải nghiệm tốt, thúc đẩy một môi trường tích cực và thân thiện.

• Tổ chức các hoạt động và cuộc trò chuyện trong cộng đồng để duy trì sự tương tác và gắn kết.

5. Phát triển chiến lược Social E-commerce:

• Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược thương mại điện tử thông qua mạng xã hội để tăng trưởng doanh thu và thúc đẩy việc mua sắm từ đối tượng đại lý, nhà phân phối.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông

- Kinh nghiệm: Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm các mảng FMCG, thực phẩm chức năng, sữa, hóa mỹ phẩm….

- Hiểu rõ về các nền tảng như Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube và các nền tảng xã hội khác

Tại Công ty Cổ phần Z Holding Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 10 triệu - 12 triệu/ tháng

• Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc hiện đại.

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

• Có lộ trình phát triển rõ ràng theo phân cấp chức danh nội bộ và lộ trình công danh, tưởng thưởng.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ…).

• Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty.

• Xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Z Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin