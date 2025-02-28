Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Bất động sản Upland làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Upland
- Hà Nội: Tầng 2, tòa CC 113, Số 3 Nguyễn Như Uyên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tiếp nhận hotline khách hàng phản ảnh các vấn đề phát sinh liên quan đến sự cố kỹ thuật và đưa ra phương án xử lí cho khách hàng đảm bảo quyền lợi cho cả khách hàng và công ty.
Phân công giao việc cho các thành viên trong phòng ban của mình xử lý các sự cố phát sinh của tòa nhà một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.
Thay mặt ban giám đốc xử lý các đề nghị, khiếu nại của khách hàng khi có phát sinh
Tư vấn ban giám đốc các hạng mục nâng cấp cảnh quan và thẩm mỹ của các tòa nhà phục vụ cho công tác nâng cao chất lượng dịch vụ tòa nhà
Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành các nhiệm vụ được giao
Được đề xuất với Ban giám đốc các hạng mục nâng cấp cảnh quan các tòa nhà phục vụ cho công tác nâng cao chất lượng dịch vụ công ty
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, quản lí thời gian
Có kinh nghiệm > 1 năm với các vị trí tương đương
Bán kính cách công ty <10km
Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Upland Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa , gửi xe
Xét duyệt tăng lương 6 tháng/lần
Có đóng BHXH
Được làm cổ đông và nhận lợi nhuận từ cty
Được hưởng các chế độ phúc lợi trong dịp lễ, Tết, sinh nhật...
Đi du lịch, teambuilding 2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Upland
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
