Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Bất động sản Upland làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu
Kinh nghiệm 1 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa CC 113, Số 3 Nguyễn Như Uyên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tiếp nhận hotline khách hàng phản ảnh các vấn đề phát sinh liên quan đến sự cố kỹ thuật và đưa ra phương án xử lí cho khách hàng đảm bảo quyền lợi cho cả khách hàng và công ty.

Phân công giao việc cho các thành viên trong phòng ban của mình xử lý các sự cố phát sinh của tòa nhà một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Thay mặt ban giám đốc xử lý các đề nghị, khiếu nại của khách hàng khi có phát sinh

Tư vấn ban giám đốc các hạng mục nâng cấp cảnh quan và thẩm mỹ của các tòa nhà phục vụ cho công tác nâng cao chất lượng dịch vụ tòa nhà

Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Được đề xuất với Ban giám đốc các hạng mục nâng cấp cảnh quan các tòa nhà phục vụ cho công tác nâng cao chất lượng dịch vụ công ty

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng sửa chữa và lắp đặt các hạng mục điện nước cơ bản

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, quản lí thời gian

Có kinh nghiệm > 1 năm với các vị trí tương đương

Bán kính cách công ty <10km

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Upland Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12.000.000đ - 15.000.000đ + Phụ cấp + Thưởng

Phụ cấp ăn trưa , gửi xe

Xét duyệt tăng lương 6 tháng/lần

Có đóng BHXH

Được làm cổ đông và nhận lợi nhuận từ cty

Được hưởng các chế độ phúc lợi trong dịp lễ, Tết, sinh nhật...

Đi du lịch, teambuilding 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Upland

