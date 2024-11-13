Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 4 Triệu

Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Savor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 4 Triệu

Công ty TNHH Savor Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công ty TNHH Savor Việt Nam

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

Mức lương
35 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 1 ngõ 5, Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 35 - 4 Triệu

– Quản lý, training, giám sát nhân viên về mặt quy trình để đảm bảo chất lượng dịch vụ.
– Quản lý số lượng nhân viên, sắp xếp lịch trực hàng tuần cho nhân viên để đảm bảo vận hành của cơ sở.
– Quản lý doanh thu của cửa hàng
– Xử lý khiếu nại của khách hàng
– Kiểm soát và đảm bảo chất lượng/ số lượng hàng hóa tại cơ sở
– Kiểm soát và đảm bảo công cụ dụng cụ/ không gian vệ sinh sạch sẽ

Với Mức Lương 35 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Năng động, hòa đồng, có trách nhiệm
– Muốn có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, nhân sự
– Yêu thích bánh mì, trà sữa
– Cam kết làm việc tối thiểu 9 tháng

Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Thử việc: 16 ca
– Mức lương chính thức: 17.000đ/h + KPI 1.500.000 (thu nhập trung bình 3.800.000đ/tháng tùy theo số ca làm và KQCV)
– Thưởng lễ Tết, thưởng mùa vụ
– Có cơ hội tiếp xúc với các quy trình tuyển dụng nhân sự của chuỗi bán lẻ
– Giảm giá mua hàng tối đa 1.200.000đ/tháng (giảm 10-15%) đối với các sản phẩm do công ty cung cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Savor Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Savor Việt Nam

Công ty TNHH Savor Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 108, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

