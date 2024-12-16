Tuyển Quản lý Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 30 đường Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, Quận Tuân Phú, TP HCM., Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Scan and Upload documents to the Edoc system
Arrange and store hard-copy documents
Other jobs
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
College/Bachelor Degree in Accounting/ Business administration or field relate
Participating in a minimum 3-month internship
3-month
Have a polite, tactful and friendly attitude
Knowledge in Microsoft Word, Excel,...
Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
NON-SALARY
Canteen meal at lunch
Support laptop during work
Continuous training and detailed work instructions
Support internship confirmation according to the company's form
Arrange flexible study & work time
Shuttle bus (District 7, Binh Thanh District, Thu Duc City)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
