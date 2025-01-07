Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kế hoạch các hoạt động hỗ trợ nghiệp vụ kho quỹ phù hợp với kế hoạch chung của Phòng.
Tham gia xây dựng, duy trì và giám sát hạn mức tồn quỹ cho các Đơn vị trên toàn hệ thống.
Tham gia giám sát từ xa/đột xuất tuân thủ tác nghiệp vụ kho quỹ của các ĐVKD trên toàn hệ thống thành thạo.
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kho quỹ; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh thực hiện thống nhất các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động kho quỹ đã được cấp có thẩm quyền ban hành.
Xây dựng chương trình đào tạo và trực tiếp đào tạo kiến thức nghiệp vụ về hoạt động kho quỹ.
Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về kết quả hoạt động của Phòng theo phân công.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng/Ban Giám đốc Trung tâm, Ban Giám đốc Khối và Ban lãnh đạo giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng (vị trí GDV/KSV liên quan đến giao dịch tiền mặt và/hoặc quản lý kho quỹ) hoặc vị trí tương đương tại Ngân hàng.
Ngoại hình ưa nhìn
Hiểu biết về nghiệp vụ kho quỹ và an tòan kho quỹ
Nắm vững quy trình, nghiệp vụ liên quan
Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ có liên quan, và những rủi ro kèm theo
Có kỹ năng tổ chức thực hiện công việc
Có kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập.

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phúc lợi hấp dẫn:
Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)
13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác
Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers
Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:
Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính
Môi trường làm việc năng động:
Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên
Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

