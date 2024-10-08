Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Công ty TNHH Công nghiệp Sao Đỏ Việt Nam, Đường D2, Khu D, KCN Phố Nối A, xã LẠc Hồng, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều hành hoạt động của tổ in trong công ty sản xuất Lập kế hoạch sản xuất, phân công công việc và giám sát tiến độ thực hiện của nhân viên trong tổ Kiểm soát chất lượng sản phẩm in ấn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn của khách hàng Quản lý nguồn nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động in ấn Phối hợp với các bộ phận liên quan như kế toán, kiểm toán để quản lý chi phí và ngân sách của tổ in Đề xuất cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên trong tổ Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất của tổ in cho cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành liên quan đến in ấn, công nghệ kỹ thuật Có kiến thức chuyên môn về quy trình in ấn, các loại máy móc thiết bị trong ngành Thành thạo sử dụng phần mềm AutoCAD để thiết kế và chỉnh sửa bản in Có kỹ năng quản lý nhóm, lãnh đạo và giao tiếp tốt Kỹ năng quản lý công việc, lập kế hoạch và tổ chức sản xuất hiệu quả Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao Tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt Chủ động, sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện Cơ hội thăng tiến trong công việc Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM

