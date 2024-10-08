Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
- Hưng Yên: Công ty TNHH Công nghiệp Sao Đỏ Việt Nam, Đường D2, Khu D, KCN Phố Nối A, xã LẠc Hồng, Văn Lâm
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và điều hành hoạt động của tổ in trong công ty sản xuất
Lập kế hoạch sản xuất, phân công công việc và giám sát tiến độ thực hiện của nhân viên trong tổ
Kiểm soát chất lượng sản phẩm in ấn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn của khách hàng
Quản lý nguồn nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động in ấn
Phối hợp với các bộ phận liên quan như kế toán, kiểm toán để quản lý chi phí và ngân sách của tổ in
Đề xuất cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm
Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên trong tổ
Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất của tổ in cho cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành liên quan đến in ấn, công nghệ kỹ thuật
Có kiến thức chuyên môn về quy trình in ấn, các loại máy móc thiết bị trong ngành
Thành thạo sử dụng phần mềm AutoCAD để thiết kế và chỉnh sửa bản in
Có kỹ năng quản lý nhóm, lãnh đạo và giao tiếp tốt
Kỹ năng quản lý công việc, lập kế hoạch và tổ chức sản xuất hiệu quả
Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao
Tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Chủ động, sáng tạo trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
