Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến
- Long An: Lô D, đường số 6, CCN Hoàng Gia, Mỹ Hạnh Nam., Đức Hoà
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng những kế hoạch liên quan đến việc triển khai quá trình sản xuất
Đảm bảo cho việc sản xuất sản phẩm theo đúng với tiêu chuẩn liên quan đến công nghệ, số lượng cũng như tiến độ.
Lập kế hoạch & triển khai sản xuất.
Giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong sản xuất.
Quản lý các công việc của Xưởng Điện, Xưởng Cơ Khí, Xưởng Sơn về quy trình sản xuất, kỹ thuật, chất lượng sản phẩm...
Thực hiện triển khai công việc 5S.
Tiếp khách đến đánh giá năng lực nhà máy, khách đến FAT, thống kế đánh giá.
Quản lý năng suất nhà máy và doanh số.
Thực hiện công việc khác do BGĐ chỉ đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm liên quản lý nhà máy sản xuất tủ điện
Tốt nghiệp chuyên ngành điện công nghiệp, điện điện tử hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty sản xuất tủ bảng điện
Tiếng Anh tốt là 1 điểm cộng
Có kỹ năng quản lý giao việc, ủy quyền.
Tại Công Ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến Thì Được Hưởng Những Gì
Có sự kiện bóng đá và thể thao hàng năm.
Phụ cấp cơm trưa, xăng trọ, KPI năng suất làm việc
Tặng quà sinh nhật CBNV hằng năm
Thưởng lễ 8/3; 1/6; tết Trung Thu, 20/10; 30/4; 02/09; Tết Dương Lịch, Lễ Vu Lan
Thưởng Tháng 13 + Hiệu suất làm việc trong năm
Quà mừng cưới, sinh con, thăm bệnh, hiếu hỷ
Team building 1 lần/năm
Thưởng 1 triệu đồng khi giới thiệu ứng viên
Thường xuyên tham gia vào các lớp đào tạo & phát triển trình độ chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến
