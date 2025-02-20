Tuyển Quản lý Công ty TNHH Thép QSB làm việc tại Long An thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: 398 Tỉnh lộ 9, Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng,, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

1. Quản lý hệ thống tài liệu của công ty

2. Duy trì bộ tài liệu đảm bảo chất lượng, hệ thống quản lý: ISO 9001, 14001, 45001.

3. Chuẩn bị hồ sơ liên quan đến tiêu chuẩn, và tiếp đoàn đánh giá bên ngoài

4. Tổ chức đào tạo các nội dung liên quan đến hệ thống QLCL

5. Tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống QLCL công ty. Đề xuất cải tiến hệ thống QLCL

6. Kiểm tra các quy trình để đảm bảo chúng tuân thủ đúng các quy định và tiêu chuẩn cả bên trong và bên ngoài

7. Kiểm tra và cập nhật đầy đủ tới thời điểm kiểm tra tài liệu chuyên môn

8. Thiết lập các quy trình hướng dẫn tuân thủ quy trình

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành liên quan. Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực liên quan.

Đã làm việc trong ngành gia công cơ khí là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Thép QSB Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định của pháp luật

Sinh nhật 1 triệu/lần sau khi vào chính thức

Thưởng các dịp Tết; 30/4-1/5 và 2/9

Tham gia tiệc công ty và tiệc tất niên định kỳ

Đi công tác có xe đưa đón

Điều chỉnh lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thép QSB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin