Tuyển Quản lý Công ty TNHH Thép QSB làm việc tại Long An thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH Thép QSB
- Long An: 398 Tỉnh lộ 9, Ấp Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng,, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
1. Quản lý hệ thống tài liệu của công ty
2. Duy trì bộ tài liệu đảm bảo chất lượng, hệ thống quản lý: ISO 9001, 14001, 45001.
3. Chuẩn bị hồ sơ liên quan đến tiêu chuẩn, và tiếp đoàn đánh giá bên ngoài
4. Tổ chức đào tạo các nội dung liên quan đến hệ thống QLCL
5. Tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống QLCL công ty. Đề xuất cải tiến hệ thống QLCL
6. Kiểm tra các quy trình để đảm bảo chúng tuân thủ đúng các quy định và tiêu chuẩn cả bên trong và bên ngoài
7. Kiểm tra và cập nhật đầy đủ tới thời điểm kiểm tra tài liệu chuyên môn
8. Thiết lập các quy trình hướng dẫn tuân thủ quy trình
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã làm việc trong ngành gia công cơ khí là 1 lợi thế
Tại Công ty TNHH Thép QSB Thì Được Hưởng Những Gì
Sinh nhật 1 triệu/lần sau khi vào chính thức
Thưởng các dịp Tết; 30/4-1/5 và 2/9
Tham gia tiệc công ty và tiệc tất niên định kỳ
Đi công tác có xe đưa đón
Điều chỉnh lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thép QSB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
