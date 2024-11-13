Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần IGB làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu

Công Ty Cổ Phần IGB
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công Ty Cổ Phần IGB

Mức lương
3 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà IGB Group

- 38D3 Hoàng Ngân

- Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 3 - 7 Triệu

• Phụ trách thiết kế các ấn phẩm theo yêu cầu của bộ phận marketing và bộ phận design.
• Sáng tạo content về hình ảnh, bố cục thiết kế cho các website, fanpage...
• Thiết kế các voucher, poster,brochure ...phục vụ hoạt động MKT và Sales
• Xây dựng video theo yêu cầu bằng Premier.
• Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa của các trường cao đẳng, đại học.
• Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí công việc.
• Có khả năng học hỏi và tiếp nhận các công việc mới
• Nhanh nhẹn, sáng tạo, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc
• Có laptop cá nhân để thực hiện công việc.
• Công ty hỗ trợ thiết bị quay chụp

Tại Công Ty Cổ Phần IGB Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc linh hoạt, tối thiểu 5 buổi/tuần. Hoặc fulltime giờ hành chính
• Ký HĐLĐ và hưởng mọi quyền lợi theo quy định của pháp luật.
• Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.
• Được tranning thêm về kiến thức về digital marketing, designer.
• Có cơ hội làm việc lâu dài với công ty nếu muốn gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần IGB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Sô 118, ngõ 389 Trương Định. Tân Mai. Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

