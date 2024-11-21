Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN RBC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RBC VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 4
- TT5A Him Lam Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
• Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.
• Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của BLĐ.
• Hỗ trợ các công việc khác trong team truyền thông nội bộ.
• Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng các video, TVC và clip đồ họa.
• Thành thạo máy quay, kỹ năng lấy góc quay. Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, thiết bị chụp, quay.
• Hỗ trợ các nhiệm vụ chung của phòng Marketing.
• Thực hiện những nhiệm vụ công việc khác được giao bởi cấp quản lý trực tiếp và BLĐ.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Thành thạo kỹ năng tự quay và dựng video/clip.
• Có khả năng thiết kế , sáng tạo.
• Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên.
• Có khả năng biên tập, có kỹ thuật quay phim;
• Mắt thẩm mĩ cao, phong cách sáng tạo đa dạng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RBC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Thưởng hiệu quả công việc và hiệu quả kinh doanh Công ty.
• Phụ cấp ăn ca, chế độ bảo hiểm theo quy định.
• Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, từ thứ 2 - thứ 6 và 2 ngày thứ 7/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RBC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI