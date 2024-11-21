Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN RBC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 - TT5A Him Lam Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh.

• Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của BLĐ.

• Hỗ trợ các công việc khác trong team truyền thông nội bộ.

• Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng các video, TVC và clip đồ họa.

• Thành thạo máy quay, kỹ năng lấy góc quay. Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, thiết bị chụp, quay.

• Hỗ trợ các nhiệm vụ chung của phòng Marketing.

• Thực hiện những nhiệm vụ công việc khác được giao bởi cấp quản lý trực tiếp và BLĐ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: từ 1 năm trong lĩnh vực truyền thông, quay dựng video marketing.

• Thành thạo kỹ năng tự quay và dựng video/clip.

• Có khả năng thiết kế , sáng tạo.

• Sử dụng tốt các loại máy ảnh, máy quay phim bán chuyên.

• Có khả năng biên tập, có kỹ thuật quay phim;

• Mắt thẩm mĩ cao, phong cách sáng tạo đa dạng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RBC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập theo năng lực từ: 10,000,000 – 15,000,000.

• Thưởng hiệu quả công việc và hiệu quả kinh doanh Công ty.

• Phụ cấp ăn ca, chế độ bảo hiểm theo quy định.

• Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, từ thứ 2 - thứ 6 và 2 ngày thứ 7/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RBC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.