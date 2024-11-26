Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ OMMANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Trần Nguyên Đán, P. Định Công, Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách quay- dựng, chụp và phối hợp với các bộ phận liên quan để biên tập nội dung video, phục vụ cho hoạt động truyền thông, giới thiệu sản phẩm trên CÁC NỀN TẢNG SOCIAL: Facebook, Titok, Zalo, Youtube ...

Phối hợp với các bộ phận và các team khác để nắm bắt, thấu hiểu, sản xuất và tạo dựng video có nội dung truyền tải thông điệp thương hiệu và chiến dịch quảng cáo hiệu quả và triển khai sáng tạo video cho nền tảng Facebook, Youtube, Tikok biết livestream là một lợi thế

Đạo diễn, quay dựng theo kịch bản Video

Am hiểu về bố cục, góc, set up ánh sáng

Đảm bảo nội dung luôn được cập nhật theo các xu hướng mới, theo đúng thương hiệu.

Nắm bắt các kĩ thuật phát triển mới trong video để sáng tạo video nghệ thuật, mang tính công nghệ cao, hợp xu hướng, mục đích cũng như thị hiếu người dùng

Cắt dựng các clip ngắn để đây mạnh các kênh Social của Công ty.

Chịu trách nhiệm về chất lượng và sản xuất video.

Có đam mê trong việc tạo ra các nội dung sáng tạo

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo phần mềm Premiere, After Effect phục vụ cho dựng video

Có tư duy sáng tạo khi dựng video

Học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí,... hoặc các ngành khác có liên quan.

Cung cấp link Portfolio mà ứng viên đã làm, Gửi 3 sản phẩm thấy tâm đắc nhất do bản thân quay dựng

Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Cẩn trọng, tỉ mỉ trong công việc.

Có tâm huyết với công việc, chăm chỉ, ham học hỏi và tiếp thu nhanh.

Thái độ làm việc chuyên nghiệp, bình tĩnh trước mọi vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ OMMANI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 – 15.000.000 VND theo năng lực + Thưởng + Phụ cấp ăn trưa (30k/ngày)

Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước

Tham gia Teambuilding hàng năm, hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, Lễ, Tết, hiếu hỉ, Trung Thu,...

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung với clb bóng đá, clb văn nghệ..

Thời gian làm việc từ thứ 2 – sáng thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7, Chủ nhật ( 8h00 - 17h30) nghỉ trưa 1h30p

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ OMMANI

