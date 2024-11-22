Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Giải Trí và Truyền Thông Matrix Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Giải Trí và Truyền Thông Matrix Media
Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Dương Khuê
- Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Tìm kiếm các video dạng nội dung về sản phẩm thời trang, gia dụng,..
Chỉnh sửa, edit Video thành sản phẩm hoàn chỉnh
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Biết sử dụng cơ bản Pr, capcut
Yêu thích công việc sáng tạo nội dung, chỉnh sửa ảnh
Tại Công ty TNHH Giải Trí và Truyền Thông Matrix Media Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về khả năng edit video
Được hưởng lương hàng tháng học việc
Được cấp dấu thực tập nếu cần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Trí và Truyền Thông Matrix Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
