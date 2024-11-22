Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Giải Trí và Truyền Thông Matrix Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Được đào tạo về khả năng edit video Được hưởng lương hàng tháng học việc Được cấp dấu thực tập nếu cần

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI