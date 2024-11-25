Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty TNHH DALIEGG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

Mức lương 3 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK12, Khu Đô Thị Văn La, Phường Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

Quay video, chụp ảnh sẩm, sự kiện hệ thống Zongvietnam.com

Biên tập, tạo dựng video, hình ảnh, âm thanh sống động ( sản phẩm Balo)

Tham gia quá trình xây dựng ý tưởng, thiết kế hình ảnh, video

Sáng tạo banner, theo từng chiến dịch

Tham gia những công việc liên quan tới Media nếu có.

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm dưới 6 tháng về lĩnh vực quay chụp, video, hình ảnh

Sử dụng được các phần mềm edit như ( Photoshop, adobe, capcut,)

Có khả năng làm việc đội nhóm

Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm công việc cao

Có khả năng bắt trend sáng tạo mới.

Tại Công Ty TNHH DALIEGG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, nhiều cơ hội học hỏi phát triển

Được đăng ký ca linh hoạt theo lịch học

Hỗ trợ một số thiết bị làm việc cần thiết

Mức lương 3 - 8 triệu, tùy năng lực ( có thỏa thuận thêm, đánh giá theo năng lực)

Các quyền lợi khác: Nếu gắn bó lâu dài được xét tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DALIEGG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin