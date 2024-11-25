Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty TNHH DALIEGG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công Ty TNHH DALIEGG
Mức lương
3 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: LK12, Khu Đô Thị Văn La, Phường Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 3 - 8 Triệu
Quay video, chụp ảnh sẩm, sự kiện hệ thống Zongvietnam.com
Biên tập, tạo dựng video, hình ảnh, âm thanh sống động ( sản phẩm Balo)
Tham gia quá trình xây dựng ý tưởng, thiết kế hình ảnh, video
Sáng tạo banner, theo từng chiến dịch
Tham gia những công việc liên quan tới Media nếu có.
Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm dưới 6 tháng về lĩnh vực quay chụp, video, hình ảnh
Sử dụng được các phần mềm edit như ( Photoshop, adobe, capcut,)
Có khả năng làm việc đội nhóm
Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm công việc cao
Có khả năng bắt trend sáng tạo mới.
Sử dụng được các phần mềm edit như ( Photoshop, adobe, capcut,)
Có khả năng làm việc đội nhóm
Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm công việc cao
Có khả năng bắt trend sáng tạo mới.
Tại Công Ty TNHH DALIEGG Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thoải mái, năng động, nhiều cơ hội học hỏi phát triển
Được đăng ký ca linh hoạt theo lịch học
Hỗ trợ một số thiết bị làm việc cần thiết
Mức lương 3 - 8 triệu, tùy năng lực ( có thỏa thuận thêm, đánh giá theo năng lực)
Các quyền lợi khác: Nếu gắn bó lâu dài được xét tăng lương
Được đăng ký ca linh hoạt theo lịch học
Hỗ trợ một số thiết bị làm việc cần thiết
Mức lương 3 - 8 triệu, tùy năng lực ( có thỏa thuận thêm, đánh giá theo năng lực)
Các quyền lợi khác: Nếu gắn bó lâu dài được xét tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DALIEGG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI