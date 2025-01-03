Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 Triệu

Mức lương 500 - 700 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 30F, tòa Lotte Center, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

· Phụ trách và quản lý xuất-nhập vật tư;

· Tiếp nhận, theo dõi và quản lí hợp đồng, khách hàng;

· Theo dõi & gia hạn các hợp đồng Cộng tác viên tỉnh miền Bắc;

· Tổng hợp sự cố và báo cáo thiết bị gửi hàng tuần;

· Phụ trách các công việc hành chính của phòng ban;

· Công việc khác theo sự chỉ đạo từ cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

· Nữ. Độ tuổi từ 26-32 tuổi. Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt;

· Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc vị trí sales admin;

· Có khả năng thích ứng nhanh chóng với các thay đổi, xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc;

· Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng Excel, word, PPT (bắt buộc);

· Biết tiếng Trung là lợi thế.

ĐÃI NGỘ:

