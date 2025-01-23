Tuyển Sales Engineer Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
- Cần Thơ: Lầu 3, Tòa nhà Toyota, 57(59A) Cách Mạng Tháng 8, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Theo dõi & quản lý Số lượng Shop
- Làm data Shop theo dõi hàng tháng
- Kiểm tra & Xử lý Shop CKD
- Kiểm tra & xử lú Nonshop 3 tháng không lấy hàng
2. Theo dõi & thực hiện Route Setting
- Kế hoạch Route Setting
- Đề Xuất các tiêu chuẩn để thực hiện Route Setting
- Theo dõi & đánh giá Route Setting
- Làm Manual đào tạo & Thực hiện đào tạo NVBH trước khi thực hiện Route Setting Mix
3. Hoạt động thị trường hàng tuần
- Work-with cùng NVBH thực hiện Checklist
- Thu thập thông tin: Tồn, Date, Trưng bày, HĐCB, đơn hàng,Phản hồi từ cửa hàng
- Làm báo cáo kết quả
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
