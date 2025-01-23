Tuyển Sales Engineer Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

1. Theo dõi & quản lý Số lượng Shop

- Làm data Shop theo dõi hàng tháng

- Kiểm tra & Xử lý Shop CKD

- Kiểm tra & xử lú Nonshop 3 tháng không lấy hàng

2. Theo dõi & thực hiện Route Setting

- Kế hoạch Route Setting

- Đề Xuất các tiêu chuẩn để thực hiện Route Setting

- Theo dõi & đánh giá Route Setting

- Làm Manual đào tạo & Thực hiện đào tạo NVBH trước khi thực hiện Route Setting Mix

3. Hoạt động thị trường hàng tuần

- Work-with cùng NVBH thực hiện Checklist

- Thu thập thông tin: Tồn, Date, Trưng bày, HĐCB, đơn hàng,Phản hồi từ cửa hàng

- Làm báo cáo kết quả