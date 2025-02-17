Tuyển Sales Engineer Công Ty TNHH Công Nghệ M làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 8 Đường N8, Mega Ruby Khang Điền, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Lên kế hoạch "thăm khách hàng tiềm năng" hằng tuần trên phần mềm ERP.

• Chịu trách nhiệm quảng bá thương hiệu công ty, thương hiệu sản phẩm... bằng Content, Video,...

• Phân tích đối thủ, thị trường, sự phát triển công nghệ để điều chỉnh giải pháp

• Trong ngắn hạn (3-6 tháng): đạt KPI về Tổng trị giá Cơ hội bán hàng

• Trong trung và dài hạn: đạt KPI về Doanh số

• Soạn thảo Báo giá, Hợp đồng.

• Phối hợp với Sales Admin và Technical Support Engineer thực hiện đúng cam kết hợp đồng.

• Chăm sóc khách hàng cũ (do chính mình đã chốt sales), đảm bảo khách hàng hài lòng & mua lại.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học ngành Vật lý, Hóa học, Vật liệu, Cơ khí, Đúc luyện kim, Điện, Điện tử

• Có 1 năm kinh nghiệm sales các thiết bị trị giá hơn 1 tỷ đồng, hoặc các thiết bị phòng LAB QC/QA/FA/R&D là lợi thế

• Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc.

• Chấp nhận đi công tác Tỉnh.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ M Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ M

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin