Tuyển Sales Engineer Công ty TNHH ADOBUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lên cấp quản lý, Trưởng Phòng kinh doanh... Định kỳ xét thăng tiến 01 năm/ lần., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

- Duy trì mối quan hệ khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới

- Tư vấn giải pháp, sản phẩm, dịch vụ Công ty

- Lập báo giá, hợp đồng... phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của từng đối tượng khách hàng mục tiêu.

- Theo dõi đôn đốc đơn hàng, thu hồi công nợ hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng/đơn hàng.

- Tìm hiểu thị trường, đối thủ...

- Xây dựng kế hoạch triển khai công việc theo định kỳ và nhận phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu độ tuổi: Nam, từ 25 tuổi - 35 tuổi

2. Yêu cầu chuyên môn: CĐ/ĐH chuyên ngành cơ khí, Cơ khí chế tạo máy...

3.Yêu cầu về kinh nghiệm:

- Có 01 năm kinh nghiệp về kinh doanh, bán hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng cơ khí, cơ khí chính xác, dụng cụ cắt gọt kim loại...

- Có thành tích và thường xuyên đạt/vượt doanh số

- Hiểu biết về hoạt động kinh doanh B2B

- Trung thực, bảo mật, cần mẫn, tận tụy, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, năng động.

4.Yêu cầu kỹ năng:

- Kỹ năng nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu sản phẩm/ dịch vụ của Công ty và đối thủ cạnh tranh trên thị trường,

- Kỹ năng nhận biết khách hàng tiềm năng.

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo thị trường, phân tích số liệu, quản trị tài chính

- Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm liên quan.

Tại Công ty TNHH ADOBUS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ADOBUS

