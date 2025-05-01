Tuyển Sales Manager Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu

Mức lương 35 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Vincem Comatce, Số 61 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

Quản lý hoạt động và chịu trách nhiệm về doanh số của team Telesales, Sales Online.

Tuyển dung, training, phát triển đội ngũ nhân viên về mặt chất lượng và số lượng.

Thúc đẩy tinh thần, nâng cao kết quả làm việc nhằm đạt được mục tiêu đề ra của phòng.

Chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn (kịch bản gọi điện, chat page khách hàng), chất lượng dịch vụ, nội quy lao động của các nhân viên.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo về cải tiến quy trình, chương trình đào tạo, quy trình công việc nhằm thúc đẩy doanh số.

Nắm rõ và báo cáo năng suất hàng ngày của mọi thành viên trong team trong đó nêu rõ những vấn đề về chất lượng, phản hồi đáng chú ý của Khách hàng (KH) và đề xuất phương án khắc phục/phòng ngừa.

Tham gia trực tiếp vào hoạt động tư vấn, bán hàng (Telesales qua điện thoại, chat tư vấn page) truyền cảm hứng và động lực cho nhân viên.

Báo cáo kết quả hoạt động của nhóm theo ngày/tuần/tháng, phân tích dữ liệu bán hàng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho cấp trên.

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc liên quan

Độ tuổi 199x - 2000.

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm thực chiến về bán hàng qua điện thoại (telesales), bán hàng online (Sales Online/Chat)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trưởng nhóm quản lý từ 6 tháng và có kết quả đội nhóm xuất sắc (Chấp nhận ứng viên senior định hướng lên leader có thành tích doanh số cá nhân nổi bật)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục, mỹ phẩm, làm đẹp, FMCG, Bán lẻ hoặc Thương mại điện tử

Có khả năng build team, quản lý đội nhóm từ 5 nhân viên trở lên

Thành thạo kỹ năng đàm phán thuyết phục, có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh

Có khả năng giao tiếp, giọng nói chuẩn, dễ nghe, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Bibabo Thì Được Hưởng Những Gì

- 25 triệu/tháng

50 triệu/tháng

Lương cứng không ảnh hưởng với % hoản thành KPI. Thu nhập không giới hạn.

Data khách được chia từ Marketing.

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của luật: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, phép, lương tháng 13,... sau khi qua thử việc.

Các chương trình teambuilding, nghỉ mát, văn hóa, văn nghệ, thể thao của công ty, thưởng tết dương, liên hoan công ty tháng, quý, năm.

Được cung cấp bữa ăn miễn phí 3 ngày/ tuần đa dạng thực đơn: Cơm mẹ nấu, Cơm healthy, cơm chay, bún, phở...) tương đương 600.000 VNĐ/tháng

Quản lý có tâm và có tầm, đồng đội máu chiến

Cơ hội làm việc, mentor trực tiếp từ CEO của công ty

Thời gian làm việc: 08h30 - 18h00 (nghỉ trưa 1h30’), 6 ngày/ tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bibabo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin