Tuyển Sales Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN BACKSTAGE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quà tặng sinh nhật, quà Tết, thưởng các ngày lễ lớn trong năm. Đối với nhân viên nữ được nghỉ thêm 1 ngày trong tháng, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng thị trường và phát triển khách hàng cho dịch vụ tổ chức sự kiện.

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ Sales Executive, đảm bảo hiệu suất và doanh số theo mục tiêu đề ra.

Tìm kiếm, xây dựng mối quan hệ và phát triển khách hàng tiềm năng.

Giám sát, đánh giá kết quả kinh doanh, đề xuất chiến lược cải thiện hiệu quả bán hàng.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Cập nhật xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất các giải pháp kinh doanh phù hợp.

Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả kinh doanh cho Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, truyền thông, marketing.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và đào tạo nhân viên.

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và xử lý tình huống tốt.

Tư duy chiến lược, khả năng phân tích thị trường và xây dựng kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ quản lý kinh doanh, biết sử dụng AI là ưu tiên

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

