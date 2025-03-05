Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP
- Hà Nội:
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài
- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, được tự xây dựng đội ngũ mới, trải nghiệm và thử thách., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
"- Tiếp nhận các lead khách hàng từ nguồn MKT trả về;
- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ mà công ty đang cung cấp;
- Triển khai và đảm bảo kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý dựa vào; chỉ
tiêu được giao của Giám đốc kinh doanh;
- Chăm sóc khách hàng hiện hữu được phân công;
- Phối hợp với Đội MKT trong các chiến dịch bán hàng qua kênh Digital, Sự kiện, Workshop,…
- Báo cáo công việc theo tháng, quý, năm;
- Các công việc khác nếu có theo phân công của Quản lý trực tiếp"
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI