Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài

- Cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, được tự xây dựng đội ngũ mới, trải nghiệm và thử thách., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

"- Tiếp nhận các lead khách hàng từ nguồn MKT trả về;
- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ mà công ty đang cung cấp;
- Triển khai và đảm bảo kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý dựa vào; chỉ
tiêu được giao của Giám đốc kinh doanh;
- Chăm sóc khách hàng hiện hữu được phân công;
- Phối hợp với Đội MKT trong các chiến dịch bán hàng qua kênh Digital, Sự kiện, Workshop,…
- Báo cáo công việc theo tháng, quý, năm;
- Các công việc khác nếu có theo phân công của Quản lý trực tiếp"

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN MPGROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10 - Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

