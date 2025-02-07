Tuyển Sales Marketing Standard Chartered Bank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tìm kiếm và thu hút khách hàng mới:

• Tìm kiếm khách hàng mới để cung cấp các sản phẩm & dịch vụ cho phân khúc khách hàng Ưu tiên như Huy động/ Tài khoản tiết kiệm/ Wealth Lending/ sản phẩm Ngoại hối/ Bảo Hiểm/ Bán chéo các sản phẩm khác….

• Dựa trên các mối quan hệ hiện có để phát triển danh mục khách hàng.

• Nâng cấp khách hàng tiềm năng thành phân khúc Khách hàng Ưu tiên

• Đảm bảo giấy tờ quy trình giao dịch chính xác.

• Tham khảo bộ phận phát triển sản phẩm để bán các sản phẩm phức tạp hơn dựa trên nhu cầu đã xác định của khách hàng

Quản lý cung cấp dịch vụ khách hàng:

• Cung cấp dịch vụ từ xa với chất lượng tốt và tiêu chuẩn dịch vụ do cấp quản lý đề ra

• Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo để cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng mới và khách hàng tiềm năng

• Đảm bảo các giao dịch được xử lý với độ chính xác và cam kết cao nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.