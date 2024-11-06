Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thúc đẩy doanh thu kênh bán chuyên trách

- Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng thông qua CRM và dữ liệu khách hàng.

- Tư vấn bán chéo (cross-sell) và bán thêm (up-sell) hiệu quả trên các kênh trực tuyến.

- Phát triển kỹ năng tạo nội dung số như: livestream và tư vấn qua video ...

- Trực tiếp tham gia hoạt động tư vấn bán hàng và tiếp nhận thông tin chăm sóc hành trình trải nghiệm khách hàng.

- Báo cáo hoạt động vận hành và bán hàng, tình hình xử lý khiếu nại cho Quản lý nhóm.

2. Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng

- Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng dựa trên lịch sử mua sắm.

- Tư vấn, hướng dẫn, giải quyết những thắc mắc về thông tin sản phẩm, các chính sách bảo hành, cách bảo quản sản phẩm, cách thanh toán trực tuyến, visa... bằng cách kết nối dữ liệu đa kênh.

- Trực tiếp xử lý các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty hoặc chuyển thông tin khiếu nại, thắc mắc của khách hàng sang các bộ phận liên quan đảm bảo được phản hồi thông tin đầy đủ, rõ ràng.

- Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng thông qua tương tác định kỳ.

3. Hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị liên quan

- Tạo nội dung số: Livestream, chụp ảnh/ video sản phẩm quảng bá.

4. Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên trách cho tư vấn viên trực tuyến mới

- Phối hợp cùng Quản lý nhóm tổ chức đào tạo, huấn luyện kỹ năng & nghiệp vụ kênh bán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Bằng cấp: Đại học/Cao đẳng/ Trung cấp các ngành có liên quan

Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Ngoại ngữ, tin học...

KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

Số năm kinh nghiệm liên quan: > 1 năm.

Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: > 1 năm.

Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: ưu tiên trong ngành thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến.

KỸ NĂNG

Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel, Word, Powerpoint,...

Kỹ năng truyền đạt bằng văn bản và framework, thương lượng và thuyết phục.

Khả năng xây dựng mối quan hệ và cộng tác với các đối tác bên trong, ngoài.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả kinh doanh công ty.

Thưởng dịp Lễ, Tết, thưởng đột xuất cho thành tích xuất sắc trong tháng.

Chi phí Tiền ăn, xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.

Chi phí Công tác phí theo cấp bậc.

Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân.

Khám sức khỏe định kì hằng năm.

Chế độ nghỉ phép cho nhân viên.

Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Các họat động tập thể: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao...

Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin