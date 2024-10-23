Tuyển Social Media Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Đô Thị Văn Quán - Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

• Quay video, chụp ảnh, chỉnh sửa video phục vụ cho các hoạt động truyền thông • Phối hợp lên ý tưởng, concept và triển khai các hình ảnh, video Marketing của các hoạt động quảng bá sản phẩm

• Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review, các sự kiện, hoạt động của công ty; • Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty.

• Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty; • Chịu trách nhiệm quản trị kênh Tiktok của công ty và các mạng xã hội chia sẻ ảnh/video khác như Facebook, Youtube; • Đảm bảo video được chia sẻ rộng rãi qua các kênh website, social media (Facebook, Youtube, Tiktok) • Phối hợp với các thành viên trong team để sản xuất nội dung và hình ảnh/video chất lượng và xử lý các công việc theo yêu cầu của cấp trên • Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý, BLĐ

• Chủ động học hỏi, update thường xuyên các tiêu chuẩn, định dạng viral, các lỗi vi phạm của video trên các nền tảng social, ecommerce.

• Thực hiện lưu trữ, quản lý và bảo quản videp và máy quay.

• Setup đèn, ánh sáng - góc máy quay để tạo dựng các video tiktok • Quay chụp video case khách hàng, không gian dịch vụ, các job quay thẩm mỹ trong kế hoạch công việc • Dựng video thẩm mỹ • Quay chụp, dựng các hoạt động truyền thông nội bộ theo chương trình của công ty • Phối hợp xây dựng danh sách ý tưởng, đạo cụ, shortlist. • Chuẩn bị, setup thiết bị cần thiết cho kịch bản. • Phối hợp với biên kịch hoàn thành các job cần tổ chức sản xuất, quá trình tiền kỳ và hậu kỳ sản phẩm cho kênh tiktok

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm quay dựng các video (có khả năng lên ý tưởng là 1 lợi thế)

• Biết sử dụng máy quay, đèn, thành thạo các kỹ thuật quay phim.

• Thành thạo phần mềm chỉnh sửa, dựng phim, ...

• Hiểu và sử dụng tốt các nền tảng video, ...

Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 triệu - 15 triệu + Thưởng + phụ cấp -> Tổng thu nhập trên từ 10 -17 tr Du lịch: 2 lần/năm Phụ cấp trang phục: 600.000 đồng/2 lần/năm Phụ cấp đi lại: 200.000 đồng/tháng. Phụ cấp ăn trưa: 30.000 đồng/ ngày Phụ cấp nhà ở: 300.000 đồng/tháng Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. Xét tăng lương theo hàng tháng Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair

