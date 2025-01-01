Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU LỊCH GIGAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 23 tòa Tasco, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Quản trị và phát triển kênh TikTok, Youtube, Facebook, Fanpage.

Nghiên cứu xu hướng TikTok (hashtag, challenges, âm nhạc, hiệu ứng) để xây dựng kế hoạch nội dung sáng tạo phù hợp.

Xây dựng chiến lược nội dung nhằm tăng lượt tiếp cận, tương tác, và phát triển lượng người theo dõi.

Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của Tiktok.

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đối tượng, thị hiếu khán giả từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kênh theo từng giai đoạn phù hợp.

Đảm bảo nội dung phù hợp với hình ảnh thương hiệu và thu hút người xem.

Tối ưu hóa nội dung bằng cách sử dụng hashtag, caption, và âm nhạc phổ biến.

Đảm bảo đúng tiến độ KPI đã đề ra. Báo cáo lên cấp trên về hiệu quả hoạt động công việc.

Theo dõi và phản hồi bình luận, tin nhắn từ người dùng để tăng tương tác với cộng đồng.

Đăng tải nội dung đều đặn theo lịch đã lên kế hoạch.

Quản lý các báo cáo hiệu quả của từng nội dung (view, likes, shares, follower growth).

Phối hợp với team Content, Design, và PR để đồng bộ hóa các chiến dịch marketing trên các nền tảng khác.

Làm việc với KOLs, KOCs trên TikTok để thực hiện các chiến dịch quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Theo dõi các chỉ số hiệu suất trên TikTok như views, engagement rate, reach..

Phân tích báo cáo và đề xuất các cải tiến nội dung để đạt hiệu quả cao hơn.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm sản xuất nội dung trên TikTok, Youtube.

Hiểu, biết, nắm vững quy luật hoạt động của các Kênh truyền thông như Tiktok, Youtube

Am hiểu nền tảng TikTok, các tính năng chỉnh sửa video, và xu hướng người dùng.

Kỹ năng sáng tạo nội dung, lên ý tưởng kịch bản và dựng video.

Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video như CapCut, VN, hoặc Adobe Premiere là một lợi thế.

Tư duy sáng tạo và bắt trend nhanh.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phối hợp làm việc nhóm.

Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc đúng deadline.

Đã từng phát triển thành công kênh TikTok với lượng follower lớn.

Có kinh nghiệm làm việc với KOLs hoặc các chiến dịch TikTok Ads.

Lương cứng: 12 – 15 triệu đồng/ tháng

Thưởng KPI tháng: Theo quy định của Công ty (Thu nhập trung bình từ 15 – 18 triệu/ tháng)

Đảm bảo các quyền lợi cơ bản của người lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, Lễ, Tết, ...).

Được đào tạo bài bản (đào tạo trong nội bộ công ty hàng tuần và gửi đi đào tạo hàng quý), cung cấp cho ứng viên kiến thức toàn diện về marketing và về ngành.

Xét tăng lương hàng năm

Hỗ trợ phí gửi xe

Du lịch cùng công ty 1 - 2 lần/năm

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ nhau.

