Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 07TT4,VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược Social Media Marketing cho các chương trình đào tạo, khóa học của công ty.

Phát triển nội dung hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp với từng nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube,...) để thu hút người dùng.

Quản lý và theo dõi các hoạt động trên mạng xã hội, tương tác với người dùng, trả lời bình luận và tin nhắn.

Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả của các chiến dịch Social Media Marketing.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng mới trên mạng xã hội để tối ưu hóa chiến lược.

Hỗ trợ xây dựng và quản lý cộng đồng mạng xã hội.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing tổng thể.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động Social Media.

Các công việc khác được BLĐ giao cho.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Social Media Marketing.

Hiểu biết sâu rộng về các nền tảng mạng xã hội phổ biến.

Có khả năng viết nội dung sáng tạo, hấp dẫn và thu hút người đọc.

Có kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc cao.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ Social Media Marketing (ví dụ: Google Analytics, Facebook Ads Manager,...).

Am hiểu về lĩnh vực giáo dục/đào tạo là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.