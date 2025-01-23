Tuyển Social Media HYUNDAI Kefico làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại HYUNDAI Kefico
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Taisei Square
- 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương Thỏa thuận
- General accounting tasks (processing vouchers, closing accounts, etc.)
- Payroll management and expense approvals
- Tax filing and management (VAT, withholding tax, etc.)
- Internal management support
- Other human resources & administrative support tasks
(Will be shared details in the interview)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bachelor’s degree or higher (Accounting, Business Administration majors preferred)
- Minimum 3 years of relevant experience
- Proficiency in accounting software (e.g., SAP, etc.) preferred
- Advanced MS Office skills, especially in Excel
- Proficiency in English
- Strong communication skills and ability to work well in a team
- Minimum 3 years of relevant experience
- Proficiency in accounting software (e.g., SAP, etc.) preferred
- Advanced MS Office skills, especially in Excel
- Proficiency in English
- Strong communication skills and ability to work well in a team
Tại HYUNDAI Kefico Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HYUNDAI Kefico
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI