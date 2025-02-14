Tuyển Social Media Công ty TNHH Printway làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Nhà B, khu VL1, Khu Thương Mại Dịch vụ Trung Văn, Phường Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Xây dựng kế hoạch truyền thông:

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông trên các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube, v.v...

Sáng tạo nội dung:

Viết bài, thiết kế hình ảnh/video và tối ưu nội dung phù hợp với từng nền tảng, đảm bảo nội dung thu hút và tương tác cao.

Quản lý các kênh mạng xã hội:

Chịu trách nhiệm đăng bài, quản lý các tài khoản mạng xã hội của công ty, phản hồi bình luận và tin nhắn kịp thời, đồng thời tương tác thường xuyên để xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu tích cực.

Quản lý nội dung video:

Phối hợp để tối ưu hóa và phát triển nội dung trên các nền tảng truyền thông như YouTube, TikTok, Facebook

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý mạng xã hội hoặc các vị trí tương tự.

Khả năng viết bài cuốn hút, chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản và tạo nội dung phù hợp với từng nền tảng.

Thành thạo các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube và các công cụ hỗ trợ như Meta Business Suite, Canva,...

Khả năng nắm bắt xu hướng nhanh, tư duy sáng tạo và linh hoạt trong xử lý công việc.

Giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả và quản lý thời gian tốt.

Tại Công ty TNHH Printway Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc

Được trực tiếp xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông sáng tạo trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng viết nội dung, phân tích dữ liệu, tối ưu hóa chiến lược truyền thông và nắm bắt các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực Digital Marketing.

Thu nhập

Mức thu nhập upto 10.000.000 đồng

Trợ cấp ăn trưa và gửi xe hàng tháng.

Review kết quả làm việc 2 lần/năm, review lương 1 lần/năm.

Phúc lợi

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Đầy đủ các chế độ thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật Công ty, thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh năm.... Mức thưởng cụ thể căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của năm.

Văn hoá doanh nghiệp

Môi trường trẻ trung, năng động, hoà đồng.

Tham gia các hoạt động bóng đá, bi-a và các hoạt động thể dục, thể thao khác do Công ty tổ chức.

Tham gia các hoạt động du lịch hè, Teambuilding, Sinh nhật Công ty, Year End Party,vv...

Định hướng phát triển

Làm việc trong môi trường năng động, được trải nghiệm với các xu hướng mới.

Có thể phát triển chuyên sâu về chuyên môn thông qua các khoá đào tạo nội bộ và bên ngoài do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Printway

