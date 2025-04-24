Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Tamada Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Tamada Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty TNHH Tamada Việt Nam

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại Công Ty TNHH Tamada Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi cần TUYỂN GẤP vị trí nhân sự cho nhu cầu phát triển dự án mới:
Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư phần mềm (Phát triển và vận hành hệ thống)
Kỹ sư phần mềm (Phát triển và vận hành hệ thống)
- Nội dung công việc
+ Tham gia nhóm phát triển hệ thống của công ty
+ Quản lý dự án, cầu nối giữa kỹ sư Nhật Bản và Việt Nam.
+ Thiết kế hệ thống và kiểm thử.
+ Thời gian làm việc: 8h – 17h từ thứ 2 đến thứ 6, một tháng làm việc hai ngày thứ 7.
- Công việc cụ thể:
+ Phát triển Backend (Java/Go…); Frontend (Type script)
Backend (Java/Go), Frontend (Type script)
+ Xây dựng bản thiết kế hệ thống và bản thuyết minh kỹ thuật từ yêu cầu bằng tiếng Nhật
+ Quản lý dự án
+ Hướng dẫn kỹ sư, quản lý giám sát
+ Code review
+ Quản lý chất lượng (Quản lý công đoạn kiểm thử)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Tamada Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tamada Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tamada Việt Nam

Công Ty TNHH Tamada Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

