Tuyển Software Engineer Công Ty TNHH Tamada Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chúng tôi cần TUYỂN GẤP vị trí nhân sự cho nhu cầu phát triển dự án mới:

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư phần mềm (Phát triển và vận hành hệ thống)

- Nội dung công việc

+ Tham gia nhóm phát triển hệ thống của công ty

+ Quản lý dự án, cầu nối giữa kỹ sư Nhật Bản và Việt Nam.

+ Thiết kế hệ thống và kiểm thử.

+ Thời gian làm việc: 8h – 17h từ thứ 2 đến thứ 6, một tháng làm việc hai ngày thứ 7.

- Công việc cụ thể:

+ Phát triển Backend (Java/Go…); Frontend (Type script)

+ Xây dựng bản thiết kế hệ thống và bản thuyết minh kỹ thuật từ yêu cầu bằng tiếng Nhật

+ Quản lý dự án

+ Hướng dẫn kỹ sư, quản lý giám sát

+ Code review

+ Quản lý chất lượng (Quản lý công đoạn kiểm thử)