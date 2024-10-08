Tuyển Solution Architect Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)

Solution Architect

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Solution Architect Tại Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: T13, Keangnam Hanoi Landmark Tower, khu E6, khu ĐTM Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Solution Architect Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc chặt chẽ với các bên liên quan để thu thập, phân tích yêu cầu & đề xuất/ tư vấn giải pháp về hệ thống SAP phù hợp với business của khách hàng Thiết kế tổng quan kiến trúc hệ thống SAP để giải quyết bài toán của khách hàng Thiết kế hệ thống, kiến trúc phần mềm và phát triển hệ thống Đảm bảo sự tích hợp của các giải pháp SAP với các hệ thống và cơ sở hạ tầng hiện có. Điều tra và xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp phát sinh trong quá trình triển khai và vận hành các giải pháp SAP Đóng góp vào việc phát triển và duy trì các tiêu chuẩn kỹ thuật và cập nhật các công nghệ SAP mới nhất cùng xu hướng ngành
Làm việc chặt chẽ với các bên liên quan để thu thập, phân tích yêu cầu & đề xuất/ tư vấn giải pháp về hệ thống SAP phù hợp với business của khách hàng
Thiết kế tổng quan kiến trúc hệ thống SAP để giải quyết bài toán của khách hàng
Thiết kế hệ thống, kiến trúc phần mềm và phát triển hệ thống
Đảm bảo sự tích hợp của các giải pháp SAP với các hệ thống và cơ sở hạ tầng hiện có.
Điều tra và xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp phát sinh trong quá trình triển khai và vận hành các giải pháp SAP
Đóng góp vào việc phát triển và duy trì các tiêu chuẩn kỹ thuật và cập nhật các công nghệ SAP mới nhất cùng xu hướng ngành

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Working experience & Background
Bằng đại học, ưu tiên bằng Cử nhân về Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin hoặc một lĩnh vực liên quan. Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SAP với vai trò engineer, bao gồm ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm SAP Solution Architect. Chuyên môn sâu về WRICEF (Workflows, Reports, Interfaces, Conversions, Enhancements, and Forms). Kiến thức sâu rộng về phát triển ABAP và hiểu biết tốt về các module SAP như Finance, MM, PP, QM, SD, PLM và APO. Kinh nghiệm trong việc định lượng kỹ thuật và thiết kế SAP, cài đặt, nâng cấp, di chuyển S/4HANA và quản trị hàng ngày trên nhiều hệ điều hành và biến thể cơ sở dữ liệu (bao gồm SAP HANA). Hiểu sâu về SAP best practice, methodologies, công cụ phát triển và tích hợp SAP
Bằng đại học, ưu tiên bằng Cử nhân về Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin hoặc một lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SAP với vai trò engineer, bao gồm ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm SAP Solution Architect.
Chuyên môn sâu về WRICEF (Workflows, Reports, Interfaces, Conversions, Enhancements, and Forms).
Kiến thức sâu rộng về phát triển ABAP và hiểu biết tốt về các module SAP như Finance, MM, PP, QM, SD, PLM và APO.
Kinh nghiệm trong việc định lượng kỹ thuật và thiết kế SAP, cài đặt, nâng cấp, di chuyển S/4HANA và quản trị hàng ngày trên nhiều hệ điều hành và biến thể cơ sở dữ liệu (bao gồm SAP HANA).
Hiểu sâu về SAP best practice, methodologies, công cụ phát triển và tích hợp SAP
Skills
Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt: có khả năng tương tác hiệu quả với khách hàng, các bên liên quan và thành viên trong nhóm. Kỹ năng làm việc nhóm tốt: có khả năng làm việc tốt cả độc lập và làm việc nhóm. Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt: luôn chủ động trong việc nhận diện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Kiến thức nền tảng vững chắc về cấu trúc doanh nghiệp.
Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt: có khả năng tương tác hiệu quả với khách hàng, các bên liên quan và thành viên trong nhóm.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt: có khả năng làm việc tốt cả độc lập và làm việc nhóm.
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt: luôn chủ động trong việc nhận diện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
Kiến thức nền tảng vững chắc về cấu trúc doanh nghiệp.

Tại Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự sáng tạo:
Làm việc cùng những đồng nghiệp có lý tưởng thay đổi xã hội. Coi trọng những góc nhìn khác biệt trong tập thể Văn hóa học tập mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển Văn hoá chấp nhận rủi ro để trải nghiệm và phát triển
Làm việc cùng những đồng nghiệp có lý tưởng thay đổi xã hội.
Coi trọng những góc nhìn khác biệt trong tập thể
Văn hóa học tập mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển
Văn hoá chấp nhận rủi ro để trải nghiệm và phát triển
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm Được định hướng mục tiêu cá nhân, nhóm và tổ chức Trao quyền làm chủ Hỗ trợ xác định mục tiêu 3 tháng-6 tháng (Goal Define Support) Được truy cập thư viện tài liệu online Learning Hub với nhiều khóa học đa dạng được cung cấp bởi Udemy, Linkedln,...
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm
Được định hướng mục tiêu cá nhân, nhóm và tổ chức
Trao quyền làm chủ
Hỗ trợ xác định mục tiêu 3 tháng-6 tháng (Goal Define Support)
Được truy cập thư viện tài liệu online Learning Hub với nhiều khóa học đa dạng được cung cấp bởi Udemy, Linkedln,...
Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:
Mức lương thỏa thuận cùng các khoản trợ cấp, phụ cấp khác (ăn trưa, sinh hoạt, phái đẹp, tiếng Nhật, chứng chỉ IT,..v.v...) Lương tháng 13 & thưởng performance Performance review: 2 lần/năm Chế độ làm việc Hybrid working Bảo hiểm sức khoẻ toàn diện Sun Care Chế độ thâm niên Chế độ chăm sóc phụ nữ: Nghỉ sinh lý phụ nữ: 2,5h/ tháng; nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Seminar công nghệ – Tech Expert, CLB: đọc sách, tiếng Nhật, CLB âm nhạc,...) Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý
Mức lương thỏa thuận cùng các khoản trợ cấp, phụ cấp khác (ăn trưa, sinh hoạt, phái đẹp, tiếng Nhật, chứng chỉ IT,..v.v...)
Lương tháng 13 & thưởng performance
Performance review: 2 lần/năm
Chế độ làm việc Hybrid working
Bảo hiểm sức khoẻ toàn diện Sun Care
Chế độ thâm niên
Chế độ chăm sóc phụ nữ: Nghỉ sinh lý phụ nữ: 2,5h/ tháng; nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày
Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Seminar công nghệ – Tech Expert, CLB: đọc sách, tiếng Nhật, CLB âm nhạc,...)
Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)

Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 13F Keangnam Landmark 72 Tower, Plot E6, Pham Hung Road, Nam Tu Liem District., Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

