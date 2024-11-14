Tuyển Quản lý kinh doanh ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 21 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại ANNAM GOURMET Pro Company
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 21 Triệu
Đảm bảo chất lượng sản phẩm và đảm bảo tuân thủ quy định
Mang lại cho bộ phận của mình chất lượng lựa chọn và trình bày sản phẩm mà khách hàng mong đợi
Thu hút và giữ chân khách hàng bằng cách cung cấp chất lượng dịch vụ tối ưu
Tổ chức mọi hoạt động nhằm mang lại ưu đãi thương mại tốt nhất và dịch vụ khách hàng tốt nhất
Phân công, quản lý và giám sát nhân viên để đảm bảo toàn bộ dây chuyền vận hành trơn tru
Tổ chức và giám sát ca làm việc của nhân viên bao gồm chấm công, hiện diện, thuyết trình, v.v
Duy trì bầu không khí bằng cách kiểm soát, sự sạch sẽ, nhạc nền nếu có, dịch vụ vải lạnh, đồ thủy tinh, bộ đồ ăn, chất lượng và vị trí đặt đồ dùng; Giám sát việc trình bày và chất lượng thực phẩm
Quản lý tốt nhân viên bằng cách định hướng, đào tạo, phân công, lập kế hoạch, huấn luyện, tư vấn, khen thưởng hoặc kỷ luật nhân viên và đưa ra phản hồi để giúp họ lạc quan và làm việc hiệu quả
Đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng; giải quyết vấn đề; hoàn thành các cuộc kiểm toán
Cung cấp các dịch vụ cao cấp cho khách hàng và đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng, giải quyết hiệu quả các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng (nếu có)
Ước tính mức tiêu thụ, dự báo nhu cầu và duy trì lượng hàng tồn trong phòng chờ
Với Mức Lương 15 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh.
Kỹ năng giải quyết vấn đề & chú trọng vào kết quả
Có khả năng lên kế hoạch và sắp xếp công việc
Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc 6 ngày/tuần và được nghỉ 1 ngày bất kỳ, có 12 ngày phép/năm
Xét tăng lương
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Được hỗ trợ đào tạo thường xuyên để nâng cao kiến thức chuyên môn.
