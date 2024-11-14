Tuyển Quản lý kinh doanh ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 21 Triệu

Mức lương 15 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51 - 73 Nguyễn Lương Bằng, Kp. Ascentia, Phường Tân Phú, Q.7, Tp.Hồ Chí Minh, Quận 7

Đảm bảo chất lượng sản phẩm và đảm bảo tuân thủ quy định

Đảm bảo chất lượng sản phẩm và đảm bảo tuân thủ quy định

Mang lại cho bộ phận của mình chất lượng lựa chọn và trình bày sản phẩm mà khách hàng mong đợi

Thu hút và giữ chân khách hàng bằng cách cung cấp chất lượng dịch vụ tối ưu

Tổ chức mọi hoạt động nhằm mang lại ưu đãi thương mại tốt nhất và dịch vụ khách hàng tốt nhất

Phân công, quản lý và giám sát nhân viên để đảm bảo toàn bộ dây chuyền vận hành trơn tru

Tổ chức và giám sát ca làm việc của nhân viên bao gồm chấm công, hiện diện, thuyết trình, v.v

Duy trì bầu không khí bằng cách kiểm soát, sự sạch sẽ, nhạc nền nếu có, dịch vụ vải lạnh, đồ thủy tinh, bộ đồ ăn, chất lượng và vị trí đặt đồ dùng; Giám sát việc trình bày và chất lượng thực phẩm

Quản lý tốt nhân viên bằng cách định hướng, đào tạo, phân công, lập kế hoạch, huấn luyện, tư vấn, khen thưởng hoặc kỷ luật nhân viên và đưa ra phản hồi để giúp họ lạc quan và làm việc hiệu quả

Đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng; giải quyết vấn đề; hoàn thành các cuộc kiểm toán

Cung cấp các dịch vụ cao cấp cho khách hàng và đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng, giải quyết hiệu quả các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng (nếu có)

Ước tính mức tiêu thụ, dự báo nhu cầu và duy trì lượng hàng tồn trong phòng chờ

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám sát/Quản lý ở lĩnh vực FMCG, Retail, Siêu thị.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám sát/Quản lý ở lĩnh vực FMCG, Retail, Siêu thị.

Có kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh.

Kỹ năng giải quyết vấn đề & chú trọng vào kết quả

Có khả năng lên kế hoạch và sắp xếp công việc

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, quà tặng vào các ngày Lễ, Tết

Làm việc 6 ngày/tuần và được nghỉ 1 ngày bất kỳ, có 12 ngày phép/năm

Xét tăng lương

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Được hỗ trợ đào tạo thường xuyên để nâng cao kiến thức chuyên môn.

