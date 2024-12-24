Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm Technical Leader nhiệt huyết gia nhập đội ngũ năng động của BeevR. Nếu bạn là người đam mê công nghệ, có kinh nghiệm trong việc dẫn dắt đội nhóm, hướng dẫn kỹ thuật và đảm bảo mục tiêu của dự án, hãy gia nhập môi trường làm việc sáng tạo và đầy thử thách tại BeevR và cùng chúng tôi tạo ra những sản phẩm công nghệ đột phá.

môi trường làm việc sáng tạo và đầy thử thách

Chịu trách nhiệm đưa ra các giải pháp kỹ thuật cho dự án, bao gồm Xây dựng và cập nhật thiết kế kiến trúc hệ thống, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp về kỹ thuật cho các vấn đề mang tính hệ thống.

Nghiên cứu, cập nhật các công nghệ mới và đề xuất áp dụng vào dự án của Công ty, đề xuất các chương trình đào tạo để nâng cao năng lực kỹ thuật cho các thành viên của dự án.

Thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp phần mềm hiệu quả, có khả năng mở rộng, đáp ứng yêu cầu kinh doanh và mang lại giá trị cho khách hàng.

Đưa ra quy chuẩn, thực hiện review để đảm bảo chất lượng source code cho các team.

Hỗ trợ và xử lý các vấn đề về kỹ thuật khi có sự cố phát sinh trong dự án.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên về phát triển phần mềm và kiến trúc hệ thống phần mềm.

Có kinh nghiệm chuyên sâu phát triển các hệ thống thông tin cho nhiều người dùng.

Có kiến thức chuyên sâu về thiết kế kiến trúc phần mềm với Java, NodeJS, Python, C/C++, REST/SOAP Service.

Nắm vững về thiết kế tổng thể và thiết kế chi tiết phần mềm.

Là người làm việc có tư duy hệ thống, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu.

Có kinh nghiệm phát triển kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu.

Có kinh nghiệm thiết kế và triển khai các hệ thống theo kiến trúc microservice.

Có kinh nghiệm làm việc với Docker, CI/CD.

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, trong đó MySQL là yêu cầu bắt buộc.

Có thể đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực và kỳ vọng của ứng viên.

Tháng lương 13, thưởng Lễ/ Tết

Teambuilding/ du lịch hàng năm

Trà, cafe miễn phí

Cơ hội thử thách bản thân với những dự án công nghệ tiên tiến, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích hợp tác và chia sẻ kiến thức, giúp bạn phát triển kỹ năng và kiến thức không ngừng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR

