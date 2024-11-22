Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH TM & DV Zomzem làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH TM & DV Zomzem
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 35 đường số 9 phường 10 Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Liên hệ giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về công ty, dịch vụ công ty (Data có sẵn)
Sản phẩm: Dịch vụ bảo dưỡng máy lọc nước, thay lõi lọc tại nhà,...
Làm việc trong giờ hành chính tại văn phòng, không đi thị trường
Lên lịch hẹn bảo dưỡng với khách hàng
Xây dựng, duy trì tệp khách hàng tiềm năng cá nhân
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 2005 - 1995 (Có thể làm FULL-TIME)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Tư vấn bán hàng trực tiếp, Telesales, CSKH, Tổng đài, hoặc công việc có tính chất tư vấn Khách hàng tương đương.
Giao tiếp tốt và có khả năng xử lý tình huống.
Có thái độ trung thực, kiên trì với công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Tư vấn bán hàng trực tiếp, Telesales, CSKH, Tổng đài, hoặc công việc có tính chất tư vấn Khách hàng tương đương.
Giao tiếp tốt và có khả năng xử lý tình huống.
Có thái độ trung thực, kiên trì với công việc
Tại Công ty TNHH TM & DV Zomzem Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương đảm bảo + Phụ cấp (ăn trưa 730k + xăng xe, gửi xe, nhà ở 500k) + Lương cuộc gọi 1tr + Lương dữ liệu 1tr5 + Lương hoa hồng + Thưởng
Lương đảm bảo + Phụ cấp (ăn trưa 730k + xăng xe, gửi xe, nhà ở 500k) + Lương cuộc gọi 1tr + Lương dữ liệu 1tr5 + Lương hoa hồng + Thưởng
=> THU NHẬP TRUNG BÌNH 12-18TR/THÁNG
Lương thưởng minh bạch, chính xác, rõ ràng. Trả lương mùng 10, Không chậm lương, nợ lương.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, tham gia khóa đào tạo Telesale bài bản (đào tạo bài bản về sản phẩm, quy trình thực hiện công việc). Có nhân viên kèm việc trong tháng đầu tiên. Đội ngũ Quản lý hỗ trợ nghiệp vụ.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, tham gia khóa đào tạo Telesale bài bản
Công ty cung cấp: Data Khách hàng, máy tính, tai nghe, hệ thống CRM hiện đại, Auto call nâng hiệu suất gọi điện.
100% Thời gian làm việc tại văn phòng, không phải đi thị trường.
Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến. Lộ trình thăng tiến rõ ràng (Nhân viên --> Team Leader --> Trưởng bộ phận --> Trưởng phòng).
Lương đảm bảo + Phụ cấp (ăn trưa 730k + xăng xe, gửi xe, nhà ở 500k) + Lương cuộc gọi 1tr + Lương dữ liệu 1tr5 + Lương hoa hồng + Thưởng
=> THU NHẬP TRUNG BÌNH 12-18TR/THÁNG
Lương thưởng minh bạch, chính xác, rõ ràng. Trả lương mùng 10, Không chậm lương, nợ lương.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, tham gia khóa đào tạo Telesale bài bản (đào tạo bài bản về sản phẩm, quy trình thực hiện công việc). Có nhân viên kèm việc trong tháng đầu tiên. Đội ngũ Quản lý hỗ trợ nghiệp vụ.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, tham gia khóa đào tạo Telesale bài bản
Công ty cung cấp: Data Khách hàng, máy tính, tai nghe, hệ thống CRM hiện đại, Auto call nâng hiệu suất gọi điện.
100% Thời gian làm việc tại văn phòng, không phải đi thị trường.
Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
Được đào tạo, học hỏi và phát triển bản thân, môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến. Lộ trình thăng tiến rõ ràng (Nhân viên --> Team Leader --> Trưởng bộ phận --> Trưởng phòng).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & DV Zomzem
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI