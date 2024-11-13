Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CTY TNHH TM DV SPA LAMOUR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CTY TNHH TM DV SPA LAMOUR
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CTY TNHH TM DV SPA LAMOUR

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CTY TNHH TM DV SPA LAMOUR

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 11 đường số 1 KDC CITY LAND, Phường 7, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Nhận data khu vực phụ trách và tư vấn khách hàng để bán hàng
- Chăm sóc khách hàng cũ
- Liên hệ cho KH tư vấn về dược mỹ phẩm Hàn Quốc cho Spa / Thẩm Mỹ Viện trong khu vực (Công Ty Hỗ Trợ Data)
- Hoàn thành có chỉ tiêu, KPI công ty bàn giao
- Kết hợp cùng Marketing tổ chức các event, hội nghị khoa học, chương trình chăm sóc khách hàng trong và ngoài nước.
- Báo cáo cuối ngày theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển nữ- Độ tuổi: Từ 23 -35 tuổi
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm lĩnh vực mỹ phẩm Công ty vẫn đào tạo.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 năm về tư vấn / bán hàng/ telesale / Kinh Doanh
- Ứng viên có kiến thức làm đẹp, kiến thức về sản phẩm bên spa là lợi thế
- Ứng viên có thể đi thị trường 1 tháng có 1-2 ngày đi công tác trong ngày (công ty hỗ trợ xe 7 chỗ đưa đón)
- Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
- Thái độ nghiêm túc khi đi xin việc.

Tại CTY TNHH TM DV SPA LAMOUR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7 đến 15 triệu bao gồm các khoảng:
+Lương căn bản: 6 - 6,5 triệu
+Phụ cấp cơm trưa: 1tr
+Phụ cấp xăng: 500k (Áp dụng cho các bạn sales thị trường)
+Thưởng % hoa Hồng theo doanh số + thưởng tiền mặt sản phẩm theo chính sách Cty
- Hưởng lương tháng 13
- Có hỗ trợ công tác phí, ăn uống và xe hỗ trợ đưa đón
- Sim + điện thoại do cty cấp.
- Làm việc telesale tại văn phòng công ty từ 8h-17h từ thứ 2- đến thứ 7 nhân viên chính thức.
- Đầy đủ các phúc lợi theo luật nhà nước.
- Được đào tạo kiến thức về chuyên môn spa
- Có cơ hội đi công tác nước ngoài (VD: Hàn Quốc, Đài Loan,...)
- Mỗi tháng được chăm sóc da miễn phí 1 lần
- Du lịch nội bộ cty trong và ngoài nước miễn phí 100% (nhân viên làm việc trên 1 năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH TM DV SPA LAMOUR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH TM DV SPA LAMOUR

CTY TNHH TM DV SPA LAMOUR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11 Đường số 1, KDC City Land, phường 7, gò vấp, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

