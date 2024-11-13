Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CTY TNHH TM DV SPA LAMOUR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 đường số 1 KDC CITY LAND, Phường 7, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Nhận data khu vực phụ trách và tư vấn khách hàng để bán hàng

- Chăm sóc khách hàng cũ

- Liên hệ cho KH tư vấn về dược mỹ phẩm Hàn Quốc cho Spa / Thẩm Mỹ Viện trong khu vực (Công Ty Hỗ Trợ Data)

- Hoàn thành có chỉ tiêu, KPI công ty bàn giao

- Kết hợp cùng Marketing tổ chức các event, hội nghị khoa học, chương trình chăm sóc khách hàng trong và ngoài nước.

- Báo cáo cuối ngày theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Chỉ tuyển nữ- Độ tuổi: Từ 23 -35 tuổi

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm lĩnh vực mỹ phẩm Công ty vẫn đào tạo.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 năm về tư vấn / bán hàng/ telesale / Kinh Doanh

- Ứng viên có kiến thức làm đẹp, kiến thức về sản phẩm bên spa là lợi thế

- Ứng viên có thể đi thị trường 1 tháng có 1-2 ngày đi công tác trong ngày (công ty hỗ trợ xe 7 chỗ đưa đón)

- Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

- Thái độ nghiêm túc khi đi xin việc.

Tại CTY TNHH TM DV SPA LAMOUR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7 đến 15 triệu bao gồm các khoảng:

- Thu nhập từ 7 đến 15 triệu

+Lương căn bản: 6 - 6,5 triệu

+Phụ cấp cơm trưa: 1tr

+Phụ cấp xăng: 500k (Áp dụng cho các bạn sales thị trường)

+Thưởng % hoa Hồng theo doanh số + thưởng tiền mặt sản phẩm theo chính sách Cty

- Hưởng lương tháng 13

- Có hỗ trợ công tác phí, ăn uống và xe hỗ trợ đưa đón

- Sim + điện thoại do cty cấp.

- Làm việc telesale tại văn phòng công ty từ 8h-17h từ thứ 2- đến thứ 7 nhân viên chính thức.

- Đầy đủ các phúc lợi theo luật nhà nước.

- Được đào tạo kiến thức về chuyên môn spa

- Có cơ hội đi công tác nước ngoài (VD: Hàn Quốc, Đài Loan,...)

- Mỗi tháng được chăm sóc da miễn phí 1 lần

- Du lịch nội bộ cty trong và ngoài nước miễn phí 100% (nhân viên làm việc trên 1 năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH TM DV SPA LAMOUR

