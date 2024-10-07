Tuyển Tester FPT IS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

FPT IS
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
FPT IS

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại FPT IS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập chiến lược test, kế hoạch thực hiện test cho các dự án phần mềm Thiết kế testcase cho phần mềm dựa trên tài liệu yêu cầu, tài liệu đặc tả và thiết kế Thực hiện test dựa trên testplan và testcase Tìm lỗi sản phẩm, phân tích nguyên nhân gây ra lỗi và quản lý hoạt động fix lỗi Làm báo cáo test và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng Quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, kiểm thử, đào tạo khách hàng sử dụng hệ thống Đào tạo, hỗ trợ các thành viên mới trong team Hỗ trợ Quản lý dự án trong quá trình nghiệm thu sản phẩm Đề xuất các hoạt động cải tiến chất lượng sản phẩm
Lập chiến lược test, kế hoạch thực hiện test cho các dự án phần mềm
Thiết kế testcase cho phần mềm dựa trên tài liệu yêu cầu, tài liệu đặc tả và thiết kế
Thực hiện test dựa trên testplan và testcase
Tìm lỗi sản phẩm, phân tích nguyên nhân gây ra lỗi và quản lý hoạt động fix lỗi
Làm báo cáo test và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng
Quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, kiểm thử, đào tạo khách hàng sử dụng hệ thống
Đào tạo, hỗ trợ các thành viên mới trong team
Hỗ trợ Quản lý dự án trong quá trình nghiệm thu sản phẩm
Đề xuất các hoạt động cải tiến chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững quy trình kiểm thử, sử dụng tốt các công cụ và kỹ thuật kiểm thử phần mềm Khả năng việc độc lập và teamwork tốt, chịu được áp lực và hoàn thành mục tiêu được giao đúng hạn Có kinh nghiệm kiểm thử App (Mobile) và Web; sử dụng tool để test API, Có kiến thức về Performance Test là một lợi thế Ưu tiên ứng viên có khả năng hoặc định hướng lead team
Nắm vững quy trình kiểm thử, sử dụng tốt các công cụ và kỹ thuật kiểm thử phần mềm
Khả năng việc độc lập và teamwork tốt, chịu được áp lực và hoàn thành mục tiêu được giao đúng hạn
Có kinh nghiệm kiểm thử App (Mobile) và Web; sử dụng tool để test API,
Có kiến thức về Performance Test là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên có khả năng hoặc định hướng lead team

Tại FPT IS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực: Chính phủ, Y tế 4.0, SmartCity, Doanh nghiệp, Ngân hàng.. Môi trường làm việc thân thiện, năng động Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình; Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm. 12 ngày phép/năm, 03 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định; Lương tháng 13 và thưởng KPI; Xem xét tăng lương hàng năm; Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT
Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu
Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau
Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực: Chính phủ, Y tế 4.0, SmartCity, Doanh nghiệp, Ngân hàng..
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình;
Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm.
12 ngày phép/năm, 03 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;
Lương tháng 13 và thưởng KPI;
Xem xét tăng lương hàng năm;
Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT IS

FPT IS

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

