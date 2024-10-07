Tuyển Tester FPT IS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập chiến lược test, kế hoạch thực hiện test cho các dự án phần mềm Thiết kế testcase cho phần mềm dựa trên tài liệu yêu cầu, tài liệu đặc tả và thiết kế Thực hiện test dựa trên testplan và testcase Tìm lỗi sản phẩm, phân tích nguyên nhân gây ra lỗi và quản lý hoạt động fix lỗi Làm báo cáo test và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng Quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, kiểm thử, đào tạo khách hàng sử dụng hệ thống Đào tạo, hỗ trợ các thành viên mới trong team Hỗ trợ Quản lý dự án trong quá trình nghiệm thu sản phẩm Đề xuất các hoạt động cải tiến chất lượng sản phẩm

Lập chiến lược test, kế hoạch thực hiện test cho các dự án phần mềm

Thiết kế testcase cho phần mềm dựa trên tài liệu yêu cầu, tài liệu đặc tả và thiết kế

Thực hiện test dựa trên testplan và testcase

Tìm lỗi sản phẩm, phân tích nguyên nhân gây ra lỗi và quản lý hoạt động fix lỗi

Làm báo cáo test và đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng

Quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, kiểm thử, đào tạo khách hàng sử dụng hệ thống

Đào tạo, hỗ trợ các thành viên mới trong team

Hỗ trợ Quản lý dự án trong quá trình nghiệm thu sản phẩm

Đề xuất các hoạt động cải tiến chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững quy trình kiểm thử, sử dụng tốt các công cụ và kỹ thuật kiểm thử phần mềm Khả năng việc độc lập và teamwork tốt, chịu được áp lực và hoàn thành mục tiêu được giao đúng hạn Có kinh nghiệm kiểm thử App (Mobile) và Web; sử dụng tool để test API, Có kiến thức về Performance Test là một lợi thế Ưu tiên ứng viên có khả năng hoặc định hướng lead team

Nắm vững quy trình kiểm thử, sử dụng tốt các công cụ và kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Khả năng việc độc lập và teamwork tốt, chịu được áp lực và hoàn thành mục tiêu được giao đúng hạn

Có kinh nghiệm kiểm thử App (Mobile) và Web; sử dụng tool để test API,

Có kiến thức về Performance Test là một lợi thế

Ưu tiên ứng viên có khả năng hoặc định hướng lead team

Tại FPT IS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực: Chính phủ, Y tế 4.0, SmartCity, Doanh nghiệp, Ngân hàng.. Môi trường làm việc thân thiện, năng động Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình; Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm. 12 ngày phép/năm, 03 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định; Lương tháng 13 và thưởng KPI; Xem xét tăng lương hàng năm; Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu

Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau

Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn theo xu hướng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực: Chính phủ, Y tế 4.0, SmartCity, Doanh nghiệp, Ngân hàng..

Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Được tham gia bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật & Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Được tham gia bảo hiểm FPTCare cho bản thân và gia đình;

Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm.

12 ngày phép/năm, 03 ngày nghỉ mát và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;

Lương tháng 13 và thưởng KPI;

Xem xét tăng lương hàng năm;

Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin