Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: HYMI PRIME, 91B Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Trách nhiệm thiết kế, quản lý và phát triển mặt nghệ thuật của các sản phẩm truyền thông của công ty.

- Tạo nội dung hình ảnh.

- Thiết kế tài liệu quảng cáo trên các kênh (trang web, Facebook, YouTube, v.v.).

- Thiết kế tài liệu in ấn: tờ rơi, tờ quảng cáo, bảng quảng cáo, backdrop, slogan, hồ sơ, áp phích cho các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi và sự kiện trên thị trường.

- Thiết kế hình ảnh sử dụng vào các dịp lễ hội và sự kiện (backdrop, thiệp mời, bang ghệ dấu, v.v.).

- Theo dõi và quản lý chất lượng in ấn của các mẫu và tài liệu quảng cáo để đảm bảo tuân thủ theo thiết kế đã được phê duyệt.

- Đóng góp ý tưởng cùng đội ngũ và thực hiện các khái niệm được phê duyệt.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng vẽ tay, có thể mạnh về dàn layout và typo là một lợi thế lớn

-

- Thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, AI, Corel, các công cụ thiết kế, v.v.v

- Khả năng sáng tạo cao và khả năng truyền đạt ý tưởng một cách hiệu quả.

- Ý thức trách nhiệm mạnh mẽ.

- Thái độ làm việc cẩn thận, thân thiện và hòa đồng.

- Thái độ làm việc tích cực và năng động, có đam mê về thiết kế và tiếp thị, tiếp thu phản hồi và có khả năng cải thiện dựa trên đó.

- Có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.

- Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe, y học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10,000,000 - 15,000,000 VND/tháng.

- Xem xét tăng lương hàng năm; 12 ngày nghỉ phép hàng năm.

- Nhận 85% lương trong thời gian thử việc.

- Tiền ăn trưa 35.000VND/ ngày công.

- Tham gia bảo hiểm xã hội sau khi ký hợp đồng lao động.

- Bonus khi đạt KPI team.

- Tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng và chuyên môn.

- Cơ hội phát triển cá nhân và thăng tiến vào các vị trí quan trọng trong công ty. - Tham gia đầy đủ các hoạt động xây dựng đội ngũ và các chuyến du lịch công ty thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin