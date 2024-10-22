Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang
- Hà Nội: 504 Quang Trung, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Nghiên cứu, tham khảo xu hướng thời trang trong và ngoài nước
Xây dựng ý tưởng cho các bộ sưu tập, phong cách dòng hàng cho mỗi mùa
Hoàn thiện Lệnh sản xuất (chọn vải mẫu, nguyên phụ liệu, ghim đính)
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng, bộ phận Thiết kế chủ động đi các chợ vải để chọn mua vải mẫu
Tham gia duyệt mẫu, kịp thời ghi nhận những đóng góp điều chỉnh mẫu thiết kế.
Phối hợp với Thợ cắt, Thợ may để chuyển hóa hình ảnh thiết kế thành sản phẩm mẫu sống đúng form dáng, thông số kỹ thuật.
Hỗ trợ cùng bộ phận Hình ảnh chuẩn bị và tham gia các buổi chụp hình ảnh, dựng concept
Giải quyết các vấn đề của sản phẩm liên quan đến sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình.
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: 20-35
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Khả năng sáng tạo tốt
Trung thực, Nhanh nhẹn. Cam kết, Tuân thủ Quy trình/ Quy định, Chủ động trong công việc, Hài hòa, Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 20-30 triệu/tháng
Ăn trưa tại công ty
Lương tháng 13, thưởng ngày lễ tết
Nghỉ phép 12 ngày/năm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
