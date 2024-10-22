Tuyển Việc làm thiết kế thời trang Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 504 Quang Trung, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Nghiên cứu, tham khảo xu hướng thời trang trong và ngoài nước Xây dựng ý tưởng cho các bộ sưu tập, phong cách dòng hàng cho mỗi mùa Hoàn thiện Lệnh sản xuất (chọn vải mẫu, nguyên phụ liệu, ghim đính) Căn cứ vào nhu cầu sử dụng, bộ phận Thiết kế chủ động đi các chợ vải để chọn mua vải mẫu Tham gia duyệt mẫu, kịp thời ghi nhận những đóng góp điều chỉnh mẫu thiết kế. Phối hợp với Thợ cắt, Thợ may để chuyển hóa hình ảnh thiết kế thành sản phẩm mẫu sống đúng form dáng, thông số kỹ thuật. Hỗ trợ cùng bộ phận Hình ảnh chuẩn bị và tham gia các buổi chụp hình ảnh, dựng concept Giải quyết các vấn đề của sản phẩm liên quan đến sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình.

Nghiên cứu, tham khảo xu hướng thời trang trong và ngoài nước

Xây dựng ý tưởng cho các bộ sưu tập, phong cách dòng hàng cho mỗi mùa

Hoàn thiện Lệnh sản xuất (chọn vải mẫu, nguyên phụ liệu, ghim đính)

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng, bộ phận Thiết kế chủ động đi các chợ vải để chọn mua vải mẫu

Tham gia duyệt mẫu, kịp thời ghi nhận những đóng góp điều chỉnh mẫu thiết kế.

Phối hợp với Thợ cắt, Thợ may để chuyển hóa hình ảnh thiết kế thành sản phẩm mẫu sống đúng form dáng, thông số kỹ thuật.

Hỗ trợ cùng bộ phận Hình ảnh chuẩn bị và tham gia các buổi chụp hình ảnh, dựng concept

Giải quyết các vấn đề của sản phẩm liên quan đến sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ Độ tuổi: 20-35 Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương Khả năng sáng tạo tốt Trung thực, Nhanh nhẹn. Cam kết, Tuân thủ Quy trình/ Quy định, Chủ động trong công việc, Hài hòa, Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: 20-35

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Khả năng sáng tạo tốt

Trung thực, Nhanh nhẹn. Cam kết, Tuân thủ Quy trình/ Quy định, Chủ động trong công việc, Hài hòa, Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20-30 triệu/tháng Ăn trưa tại công ty Lương tháng 13, thưởng ngày lễ tết Nghỉ phép 12 ngày/năm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Thu nhập: 20-30 triệu/tháng

Ăn trưa tại công ty

Lương tháng 13, thưởng ngày lễ tết

Nghỉ phép 12 ngày/năm

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin