Tuyển Thu hồi nợ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Thu hồi nợ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mục đích chức danh
Thực hiện việc Phân tích và đánh giá chất lượng công tác Thu hồi nợ thông qua việc Phân tích số liệu, xây dựng các báo cáo liên quan đến hiệu quả hoạt động thu hồi nợ; từ đó chủ động cảnh báo cấp quản lý khi phát hiện các diễn tiến bất thường để có biện pháp chấn chỉnh phù hợp và kịp thời. Cung cấp số liệu về hoạt động của bộ phận thu hồi nợ cho các phòng ban liên quan khi có yêu cầu. Thường xuyên kiểm tra, cập nhật, bổ sung dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, phân tích hoạt động của Bộ phận thu hồi nợ, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Thực hiện công tác tính thưởng, phí dịch vụ theo kết quả thu nợ hàng tháng cho đối tác. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên có thẩm quyền.
Thực hiện việc Phân tích và đánh giá chất lượng công tác Thu hồi nợ thông qua việc Phân tích số liệu, xây dựng các báo cáo liên quan đến hiệu quả hoạt động thu hồi nợ; từ đó chủ động cảnh báo cấp quản lý khi phát hiện các diễn tiến bất thường để có biện pháp chấn chỉnh phù hợp và kịp thời.
Cung cấp số liệu về hoạt động của bộ phận thu hồi nợ cho các phòng ban liên quan khi có yêu cầu. Thường xuyên kiểm tra, cập nhật, bổ sung dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, phân tích hoạt động của Bộ phận thu hồi nợ, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
Thực hiện công tác tính thưởng, phí dịch vụ theo kết quả thu nợ hàng tháng cho đối tác.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên có thẩm quyền.
Mô tả công việc
Phân tích, đánh giá hoạt động thu hồi nợ của nhóm Vận hành, từ đó xây dựng các báo cáo liên quan đến hiệu quả hoạt động thu hồi nợ. Đưa ra các cảnh báo liên quan đến diễn biến bất thường của hoạt động thu hồi nợ cho cấp quản lý dựa trên các dữ liệu báo cáo phân tích đã thực hiện. Định kỳ thực hiện cập nhật, kiểm tra các số liệu liên quan đến hoạt động thu hồi nợ, đảm bảo cung cấp kịp thời dữ liệu theo yêu cầu của cấp trên. Thực hiện tính thưởng, phí dịch vụ liên quan đến hoạt động thu hồi nợ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý
Phân tích, đánh giá hoạt động thu hồi nợ của nhóm Vận hành, từ đó xây dựng các báo cáo liên quan đến hiệu quả hoạt động thu hồi nợ.
Đưa ra các cảnh báo liên quan đến diễn biến bất thường của hoạt động thu hồi nợ cho cấp quản lý dựa trên các dữ liệu báo cáo phân tích đã thực hiện.
Định kỳ thực hiện cập nhật, kiểm tra các số liệu liên quan đến hoạt động thu hồi nợ, đảm bảo cung cấp kịp thời dữ liệu theo yêu cầu của cấp trên.
Thực hiện tính thưởng, phí dịch vụ liên quan đến hoạt động thu hồi nợ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Thống kê, Khoa học dữ liệu,... Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong mảng phân tích, dữ liệu số, quản trị rủi ro của Tài chính Tiêu Dùng, Khách Hàng Bán Lẻ, Fintech Có kinh nghiệm xây dựng báo cáo, model, phân tích chuyên sâu cho mảng Fintech, Tài Chính Tiêu Dùng, Ngân Hàng Bán Lẻ Kỹ năng phân tích, tư duy logic, nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp, khái quát vấn đề Kỹ năng phân tích dữ liệu và xử lý vấn đề tốt Kỹ năng máy tính nâng cao về các ứng dụng Microsoft Office cụ thể là Excel, Visio,... Kỹ năng tốt về hệ thống, cơ sở dữ liệu Giao tiếp tốt với tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì, năng động và trung thực
Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Thống kê, Khoa học dữ liệu,...
Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong mảng phân tích, dữ liệu số, quản trị rủi ro của Tài chính Tiêu Dùng, Khách Hàng Bán Lẻ, Fintech
Có kinh nghiệm xây dựng báo cáo, model, phân tích chuyên sâu cho mảng Fintech, Tài Chính Tiêu Dùng, Ngân Hàng Bán Lẻ
Kỹ năng phân tích, tư duy logic, nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp, khái quát vấn đề
Kỹ năng phân tích dữ liệu và xử lý vấn đề tốt
Kỹ năng máy tính nâng cao về các ứng dụng Microsoft Office cụ thể là Excel, Visio,...
Kỹ năng tốt về hệ thống, cơ sở dữ liệu
Giao tiếp tốt với tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì, năng động và trung thực

Tổng thu nhập 15-17 tháng/năm Thưởng dự án và thưởng cuối năm cao Môi trường làm việc sáng tạo, hiện đại, quản lý theo tiến độ và hiệu quả công việc, giờ làm việc linh hoạt Đội ngũ lãnh đạo thân thiện, hòa đồng, quan tâm đến sự phát triển của các cá nhân Nhân viên được đào đạo tận tình các kĩ năng mềm và nghiệp vụ chuyên sâu Không khí vui vẻ, đồng nghiệp trẻ trung, năng động Nhiều hoạt động tập thể lý thú và ý nghĩa: bóng đá, karaoke, đi phượt, du lịch, từ thiện hàng năm Trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ Tổ chức khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm, mua thêm gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên ngoài Bảo hiểm y tế Cơ hội thăng tiến, đào tạo
Tổng thu nhập 15-17 tháng/năm
Thưởng dự án và thưởng cuối năm cao
Môi trường làm việc sáng tạo, hiện đại, quản lý theo tiến độ và hiệu quả công việc, giờ làm việc linh hoạt
Đội ngũ lãnh đạo thân thiện, hòa đồng, quan tâm đến sự phát triển của các cá nhân
Nhân viên được đào đạo tận tình các kĩ năng mềm và nghiệp vụ chuyên sâu
Không khí vui vẻ, đồng nghiệp trẻ trung, năng động
Nhiều hoạt động tập thể lý thú và ý nghĩa: bóng đá, karaoke, đi phượt, du lịch, từ thiện hàng năm
Trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ
Tổ chức khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm, mua thêm gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên ngoài Bảo hiểm y tế
Cơ hội thăng tiến, đào tạo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà TPBank, Số 57, phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

