Tuyển Thu hồi nợ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục đích chức danh

Thực hiện việc Phân tích và đánh giá chất lượng công tác Thu hồi nợ thông qua việc Phân tích số liệu, xây dựng các báo cáo liên quan đến hiệu quả hoạt động thu hồi nợ; từ đó chủ động cảnh báo cấp quản lý khi phát hiện các diễn tiến bất thường để có biện pháp chấn chỉnh phù hợp và kịp thời. Cung cấp số liệu về hoạt động của bộ phận thu hồi nợ cho các phòng ban liên quan khi có yêu cầu. Thường xuyên kiểm tra, cập nhật, bổ sung dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, phân tích hoạt động của Bộ phận thu hồi nợ, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Thực hiện công tác tính thưởng, phí dịch vụ theo kết quả thu nợ hàng tháng cho đối tác. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên có thẩm quyền.

Mô tả công việc

Phân tích, đánh giá hoạt động thu hồi nợ của nhóm Vận hành, từ đó xây dựng các báo cáo liên quan đến hiệu quả hoạt động thu hồi nợ. Đưa ra các cảnh báo liên quan đến diễn biến bất thường của hoạt động thu hồi nợ cho cấp quản lý dựa trên các dữ liệu báo cáo phân tích đã thực hiện. Định kỳ thực hiện cập nhật, kiểm tra các số liệu liên quan đến hoạt động thu hồi nợ, đảm bảo cung cấp kịp thời dữ liệu theo yêu cầu của cấp trên. Thực hiện tính thưởng, phí dịch vụ liên quan đến hoạt động thu hồi nợ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Thống kê, Khoa học dữ liệu,... Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong mảng phân tích, dữ liệu số, quản trị rủi ro của Tài chính Tiêu Dùng, Khách Hàng Bán Lẻ, Fintech Có kinh nghiệm xây dựng báo cáo, model, phân tích chuyên sâu cho mảng Fintech, Tài Chính Tiêu Dùng, Ngân Hàng Bán Lẻ Kỹ năng phân tích, tư duy logic, nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp, khái quát vấn đề Kỹ năng phân tích dữ liệu và xử lý vấn đề tốt Kỹ năng máy tính nâng cao về các ứng dụng Microsoft Office cụ thể là Excel, Visio,... Kỹ năng tốt về hệ thống, cơ sở dữ liệu Giao tiếp tốt với tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì, năng động và trung thực

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 15-17 tháng/năm Thưởng dự án và thưởng cuối năm cao Môi trường làm việc sáng tạo, hiện đại, quản lý theo tiến độ và hiệu quả công việc, giờ làm việc linh hoạt Đội ngũ lãnh đạo thân thiện, hòa đồng, quan tâm đến sự phát triển của các cá nhân Nhân viên được đào đạo tận tình các kĩ năng mềm và nghiệp vụ chuyên sâu Không khí vui vẻ, đồng nghiệp trẻ trung, năng động Nhiều hoạt động tập thể lý thú và ý nghĩa: bóng đá, karaoke, đi phượt, du lịch, từ thiện hàng năm Trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ Tổ chức khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm, mua thêm gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên ngoài Bảo hiểm y tế Cơ hội thăng tiến, đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG - TPBANK Pro Company

