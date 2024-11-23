Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN MYOKO VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: L6 J4 - Đường N3 - 5 KCN Đại Đồng, Hoà Sơn, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương Thỏa thuận

a. Thực hiện nhập, xuất kho

- Phối hợp với bộ phận thực hiện các công tác xuất nhập kho

- Kiểm soát các công tác xuất nhập và cập nhật thông tin tồn lên file theo giõi

b. Sắp xếp, bảo quản, kiểm tra hàng hóa tại kho

- Nắm được sơ đồ kho, quy định sắp xếp và bảo quản hàng hóa

- Bố trí theo từng chủng loại hàng hóa và quy cách đảm bảo khoảng cách lối đi

c. Đối chiếu số liệu và lưu trữ chứng từ

- Nhập dữ liệu vào file theo dõi ngay sau khi hoàn thành công việc nhập xuất hàng hóa

- Lưu trữ Chứng từ một cách khoa học.

d. Kiểm kê kho, báo cáo định kỳ

- Lập kế hoạch kiểm kê quý/tháng/tuần

- Theo dõi số liệu trên file đối chiếu với kiểm kê thực tế về số lượng, quy cách, chủng loại và vị trí lưu kho

- Hàng ngày triển khai kiểm kê các loại hàng hóa thường xuyên nhập xuất

Và các công việc khác theo sự chỉ đạo cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp 12 trở lên

- Kinh nghiệm tại vị trí này từ 1 năm trở lên

- Có trách nhiệm và khả năng chịu áp lực trong công việc.

- Có kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc

- Sử dụng thành thạo máy vi tính

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MYOKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Có cơ hội được Tham gia đào tạo nâng cao tay nghề

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MYOKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin