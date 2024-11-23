Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN MYOKO VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MYOKO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công nghệ cao

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MYOKO VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: L6 J4

- Đường N3

- 5 KCN Đại Đồng, Hoà Sơn, Tiên Du, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương Thỏa thuận

a. Thực hiện nhập, xuất kho
- Phối hợp với bộ phận thực hiện các công tác xuất nhập kho
- Kiểm soát các công tác xuất nhập và cập nhật thông tin tồn lên file theo giõi
b. Sắp xếp, bảo quản, kiểm tra hàng hóa tại kho
- Nắm được sơ đồ kho, quy định sắp xếp và bảo quản hàng hóa
- Bố trí theo từng chủng loại hàng hóa và quy cách đảm bảo khoảng cách lối đi
c. Đối chiếu số liệu và lưu trữ chứng từ
- Nhập dữ liệu vào file theo dõi ngay sau khi hoàn thành công việc nhập xuất hàng hóa
- Lưu trữ Chứng từ một cách khoa học.
d. Kiểm kê kho, báo cáo định kỳ
- Lập kế hoạch kiểm kê quý/tháng/tuần
- Theo dõi số liệu trên file đối chiếu với kiểm kê thực tế về số lượng, quy cách, chủng loại và vị trí lưu kho
- Hàng ngày triển khai kiểm kê các loại hàng hóa thường xuyên nhập xuất
Và các công việc khác theo sự chỉ đạo cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp 12 trở lên
- Kinh nghiệm tại vị trí này từ 1 năm trở lên
- Có trách nhiệm và khả năng chịu áp lực trong công việc.
- Có kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc
- Sử dụng thành thạo máy vi tính

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MYOKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Có cơ hội được Tham gia đào tạo nâng cao tay nghề
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MYOKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN MYOKO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 277 đường Trần Phú, khu phố Thọ Môn, Phường Đình Bảng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

