Tuyển Thư Ký Giám Đốc thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 Hồng Hà, P2, Quận Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm theo dõi lịch, tiếp nhận lịch làm việc, lịch họp, lịch trình công tác. Báo cáo lịch trình theo tuần/tháng. Theo dõi các số liệu báo cáo, tổng kết và phân tích số liệu khi có yêu cầu Truyền đạt thông tin. Tham gia lên ý tưởng và xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động theo từng dự án Tiếp nhận, review hồ sơ, tài liệu từ các cộng sự, đối tác, các bên có liên quan và cập nhật báo cáo phù hợp tiến độ Tham gia các cuộc họp, ghi biên bản với các phòng ban, cộng sự khác & các khách hàng cty đối tác, nhà đầu tư... Theo dõi tiến độ các công việc, dự án của cty báo cáo cho TGĐ Làm các file presentation, chuẩn bị tài liệu các cuộc họp với các phòng ban hoặc nhà đầu tư Trao đổi và làm việc với các nhãn hàng, đối tác về HĐ và Tài liệu Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp:

Cao đẳng, đại học. Ưu tiên chuyên ngành Marketing.

2. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự trong ngành bán lẻ, ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp.

3. Skills:

Lưu loát Tiếng Anh (Nghe, nói, đọc, viết). Ưu tiên có thêm các ngoại ngữ khác. Sử dụng thành thạo máy tính, MS Office. Tư duy phát triển, sẵn sàng học hỏi và cập nhật xu hướng bán lẻ, chăm chỉ & nỗ lực. Giao tiếp linh hoạt và khéo léo, khả năng thích nghi nhanh. Khả năng làm việc độc lập, ý thức tự giác và trách nhiệm cao. Ngoại hình ưu nhìn, tác phong nhanh nhẹn, trang phục gọn gàng lịch sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DUY ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 08h-17h từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật) 12 ngày phép năm, thưởng Lễ Tết (theo quy định Công ty). Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN, BH full lương), hưởng BHTN trong quá trình thử việc Thưởng tháng lương thứ 13. Tham gia các hoạt động, sự kiện của Công ty: team building, dã ngoại, du lịch, tất niên ... Được hưởng chế độ ưu đãi khi mua sản phẩm của Công ty và Tập đoàn IPPG.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DUY ANH

