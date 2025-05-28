Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN V-SIXTYFOUR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN V-SIXTYFOUR
- Hồ Chí Minh: Số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, chốt sale, chăm sóc, hậu mãi, chương trình khuyến mãi tới khách hàng
Quản lý vận hành online:
+ Thao tác hệ thống phần mềm quản lý : Doanh Số, hàng hoá, danh sách khách hàng
+ Điều phối hàng hoá, đóng hàng, liên hệ đơn vị vận chuyển giao hàng cho khách
+ Quản lý theo dõi tình trạng đơn hàng
Chịu trách nhiệm về target
Chịu trách nhiệm trực hotline để chăm sóc khách hàng 24/24 khi được phân công
Bán hàng qua các kênh online mới như livstream, facebook, tiktok…..
Hoàn thành các nhiệm vụ do cấp trên giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng vi tính văn phòng
Am hiểu về các mạng xã hội & thương mại điện tử
Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN V-SIXTYFOUR Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: trao đổi khi đến phỏng vấn
Có cơ hội học hỏi phát triển
Được đào tạo chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN V-SIXTYFOUR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
