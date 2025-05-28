Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN V-SIXTYFOUR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, chốt sale, chăm sóc, hậu mãi, chương trình khuyến mãi tới khách hàng

Quản lý vận hành online:

+ Thao tác hệ thống phần mềm quản lý : Doanh Số, hàng hoá, danh sách khách hàng

+ Điều phối hàng hoá, đóng hàng, liên hệ đơn vị vận chuyển giao hàng cho khách

+ Quản lý theo dõi tình trạng đơn hàng

Chịu trách nhiệm về target

Chịu trách nhiệm trực hotline để chăm sóc khách hàng 24/24 khi được phân công

Bán hàng qua các kênh online mới như livstream, facebook, tiktok…..

Hoàn thành các nhiệm vụ do cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tư vấn

Có khả năng vi tính văn phòng

Am hiểu về các mạng xã hội & thương mại điện tử

Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN V-SIXTYFOUR Thì Được Hưởng Những Gì

Môi Trường Làm Việc: Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo.

Mức lương: trao đổi khi đến phỏng vấn

Có cơ hội học hỏi phát triển

Được đào tạo chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN V-SIXTYFOUR

