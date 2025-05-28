Tuyển Nhân viên giao hàng Công ty CP TMDV Cửu Long Thanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: phạm thế hiển, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Nhận hàng hóa từ kho và chuẩn bị cho quá trình giao hàng.

Kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa trước khi giao.

Sắp xếp hàng hóa lên phương tiện vận chuyển một cách an toàn và hiệu quả.

Lập kế hoạch lộ trình giao hàng tối ưu để đảm bảo giao hàng đúng giờ và hiệu quả.

Giao hàng hóa đến đúng địa điểm và khách hàng theo yêu cầu.

Thu thập tiền hoặc ký nhận từ khách hàng.

Báo cáo tình trạng giao hàng, số lượng hàng hóa đã giao và các vấn đề phát sinh.

Quản lý và bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và an toàn hàng hóa.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo khi vào làm việc.

Có bằng lái xe máy (A1) và có kinh nghiệm lái xe máy là một lợi thế.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, làm việc ngoài trời.

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Quen thuộc với các tuyến đường giao thông trong khu vực là một lợi thế.

Nắm được các quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Tại Công ty CP TMDV Cửu Long Thanh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TMDV Cửu Long Thanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.