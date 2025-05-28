Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yuan Hung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 112 Đường Số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ

Ghi nhận doanh thu bán hàng.

Phân loại và theo dõi công nợ theo khách hàng, kỳ hạn thanh toán.

Gửi hóa đơn, thông báo thanh toán cho khách hàng.

Thu hồi công nợ theo đúng thời hạn, quy định.

Cập nhật số dư công nợ định kỳ và báo cáo cho cấp trên.

Theo dõi cập nhật thu chi hàng ngày của công ty.

Thực hiện các hoạt động tổng kết cuối tháng và c

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành liên quan

Kinh nghiệm: 1 năm

Độ tuổi: 20-30

Biết tiếng Trung

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương thỏa thuận

Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Công việc ổn định và lâu dài.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước

Được hưởng các chế độ phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, kết hôn, tham quan nghỉ mát và các chế độ khác theo quy định của công ty và Nhà nước.

Lương tháng 13, phép năm đầy đủ

Tăng lương nếu làm tốt chuyên môn.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.

Cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển

