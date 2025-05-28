Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yuan Hung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yuan Hung
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yuan Hung

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 112 Đường Số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Ghi nhận doanh thu bán hàng.
Phân loại và theo dõi công nợ theo khách hàng, kỳ hạn thanh toán.
Gửi hóa đơn, thông báo thanh toán cho khách hàng.
Thu hồi công nợ theo đúng thời hạn, quy định.
Cập nhật số dư công nợ định kỳ và báo cáo cho cấp trên.
Theo dõi cập nhật thu chi hàng ngày của công ty.
Thực hiện các hoạt động tổng kết cuối tháng và c

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành liên quan
Kinh nghiệm: 1 năm
Độ tuổi: 20-30
Biết tiếng Trung

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yuan Hung Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Công việc ổn định và lâu dài.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước
Được hưởng các chế độ phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, kết hôn, tham quan nghỉ mát và các chế độ khác theo quy định của công ty và Nhà nước.
Lương tháng 13, phép năm đầy đủ
Tăng lương nếu làm tốt chuyên môn.
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện.
Cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yuan Hung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Yuan Hung

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 112 Đường Số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

