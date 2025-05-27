Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN THÀNH ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

• Phân tích & Thiết kế hệ thống phần mềm/website phục vụ nội bộ Tập đoàn và CTTV.

• Tham gia các dự án triển khai giải pháp phần mềm cho Tập đoàn cùng đối tác như: HRM, CRM, …

• Quản lý và hỗ trợ người dùng nghiệp vụ hệ thống sau triển khai: ERP, HRM, CRM, …

• Tham gia đào tạo/phối hợp đào tạo người dùng khi triển khai các dự án phần mềm cho Tập doàn.

• Phân tích, trích xuất dữ liệu báo cáo BI từ các hệ thống CRM, ERP, HRM, …với Power BI.

• Tham gia xây dựng các Quy trình nghiệp vụ các hệ thống ứng dụng.

• Tham gia xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng người dùng hệ thống.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc thay đổi, nâng cấp, bảo trì hệ thống.

• Làm việc với đối tác triển khai phần mềm, hỗ trợ người dùng nghiệp vụ các hệ thống khi phát sinh lỗi, cải tiến, thay

đổi yêu cầu chức năng, …

• Quản lý và xây dựng và dẫn dắt đội ngũ BA đảm bảo các dự án phát triển, triển khai và kiểm thử hiệu quả