Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN THÀNH ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN THÀNH ĐÔ
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN THÀNH ĐÔ

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

• Phân tích & Thiết kế hệ thống phần mềm/website phục vụ nội bộ Tập đoàn và CTTV.
• Tham gia các dự án triển khai giải pháp phần mềm cho Tập đoàn cùng đối tác như: HRM, CRM, …
• Quản lý và hỗ trợ người dùng nghiệp vụ hệ thống sau triển khai: ERP, HRM, CRM, …
• Tham gia đào tạo/phối hợp đào tạo người dùng khi triển khai các dự án phần mềm cho Tập doàn.
• Phân tích, trích xuất dữ liệu báo cáo BI từ các hệ thống CRM, ERP, HRM, …với Power BI.
• Tham gia xây dựng các Quy trình nghiệp vụ các hệ thống ứng dụng.
• Tham gia xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng người dùng hệ thống.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc thay đổi, nâng cấp, bảo trì hệ thống.
• Làm việc với đối tác triển khai phần mềm, hỗ trợ người dùng nghiệp vụ các hệ thống khi phát sinh lỗi, cải tiến, thay
đổi yêu cầu chức năng, …
• Quản lý và xây dựng và dẫn dắt đội ngũ BA đảm bảo các dự án phát triển, triển khai và kiểm thử hiệu quả

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN
KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ
KỸ NĂNG MỀM

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hỗ trợ phát triển cá nhân
Cơ hội đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN THÀNH ĐÔ

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN THÀNH ĐÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN THÀNH ĐÔ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 232 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

