Tuyển Thư ký công trình CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO

Thư ký công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thư ký công trình Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thuận An

Mô Tả Công Việc Thư ký công trình Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Phối hợp với PM, SM thực hiện hồ sơ quyết toán
• Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ, các hợp đồng của các dự án
• Hổ trợ PM, SM quàn lí tiến độ của hợp đồng, điều khoản hợp đồng,.
• Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ dưới 35 tuổi
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các khối Kinh tế/Kỹ thuật, ưu tiên có kiến thức hoặc kinh nghiệm về Thư ký dự án/ QS công trình.
• Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao, năng động.
• Kỹ năng giao tiếp chủ động
• Tiếng Anh khá
• Năng động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến/ luân chuyển nội bộ
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Thương hấp dẫn, Phụ cấp công trình
Quà tặng các ngày Lễ Tết trong năm
1 Giờ về sớm vào các ngày Lễ (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu, Noel,..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

