Tuyển Thư ký công trình CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thuận An

Mô Tả Công Việc Thư ký công trình Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Phối hợp với PM, SM thực hiện hồ sơ quyết toán

• Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ, các hợp đồng của các dự án

• Hổ trợ PM, SM quàn lí tiến độ của hợp đồng, điều khoản hợp đồng,.

• Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do cấp trên phân công.

• Nữ dưới 35 tuổi

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các khối Kinh tế/Kỹ thuật, ưu tiên có kiến thức hoặc kinh nghiệm về Thư ký dự án/ QS công trình.

• Có khả năng làm việc độc lập, tinh thần trách nhiệm cao, năng động.

• Kỹ năng giao tiếp chủ động

• Tiếng Anh khá

• Năng động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến/ luân chuyển nội bộ

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Thương hấp dẫn, Phụ cấp công trình

Quà tặng các ngày Lễ Tết trong năm

1 Giờ về sớm vào các ngày Lễ (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu, Noel,..)

