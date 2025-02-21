Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG RỔ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG RỔ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG RỔ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG RỔ VIỆT NAM

Thực tập sinh kế toán

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 86 Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

• Hỗ trợ kiểm tra hồ sơ thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng từ các bộ phận.
• Thực hiện lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.
• Hỗ trợ hạch toán trên phần mềm kế toán.
• Hỗ trợ đối chiếu ngân hàng
• Hỗ trợ lập đề xuất thanh toán và hóa đơn GTGT cho khách hàng.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

• Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
• Có thể làm việc tối thiểu 3 ngày/tuần.
• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
• Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
• Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word).
• Yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng rổ, là một lợi thế.

Cơ hội được học tập, trau dồi và phát triển sâu các kỹ năng về nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp
Được định hướng chuyên môn & được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ phát triển và xây dựng lộ trình nghề nghiệp.
Trợ cấp 2 triệu - 3 triệu/ tháng trong quá trình thực tập.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Làm việc trong môi trường thể thao năng động, thân thiện, luôn khuyến khích nhân viên đề xuất và áp dụng các ý tưởng sáng tạo vào công việc.
Cơ hội được tham gia các sự kiện bóng rổ và hoạt động nội bộ của công ty.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 86 Xuân Thủy, Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

