Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG RỔ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 Xuân Thủy, Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

• Hỗ trợ kiểm tra hồ sơ thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng từ các bộ phận.

• Thực hiện lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

• Hỗ trợ hạch toán trên phần mềm kế toán.

• Hỗ trợ đối chiếu ngân hàng

• Hỗ trợ lập đề xuất thanh toán và hóa đơn GTGT cho khách hàng.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

• Có thể làm việc tối thiểu 3 ngày/tuần.

• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

• Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

• Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word).

• Yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng rổ, là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG RỔ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được học tập, trau dồi và phát triển sâu các kỹ năng về nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp

Được định hướng chuyên môn & được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ phát triển và xây dựng lộ trình nghề nghiệp.

Trợ cấp 2 triệu - 3 triệu/ tháng trong quá trình thực tập.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Làm việc trong môi trường thể thao năng động, thân thiện, luôn khuyến khích nhân viên đề xuất và áp dụng các ý tưởng sáng tạo vào công việc.

Cơ hội được tham gia các sự kiện bóng rổ và hoạt động nội bộ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG RỔ VIỆT NAM

